    首頁　>　國際

    超噁躺槍！女躺床上被水滴到 竟是3條蟒蛇躲天花板「撒尿」

    澳洲女子原以為家裡漏水滴到她，結果竟是天花板裡3條蟒蛇的「蛇尿」。（擷取自Sunshine Coast Snake Catchers 24/7臉書）

    2025/09/05 23:25

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名女子在家躺在床上休息被水滴到，發現天花板漏水，原以為是管線問題，打開天花板一看，竟有3條巨大蟒蛇躲在裡面。而女子被滴到的水，是這些蟒蛇的「尿液」。

    澳洲捕蛇團體「Sunshine Coast Snake Catchers 24/7」在臉書發布捕蛇影片，專家史都（Stu）協助女子將3條蛇移出天花板，其中1條已經死亡，存活的2條蛇則找到適合的草叢野放。他指出，女子被滴到的其實不是水，而是「蛇尿」。

    他補充，這3條蛇是「地毯莫瑞蟒」，是澳洲蟒蛇分布最廣泛的品種之一，體長可達3公尺，以小型哺乳類、小型鳥類、蜥蜴等為食，但牠們並沒有毒性，不會對人類造成傷害。

    影片曝光後，引來網友熱議，「天阿！是我我一定會搬家」、「實在不知道該說幸還是不幸」、「蛇尿有獨特的氣味嗎？」，但也有網友擔心「蟒蛇的領地意識很強，如果你把牠們放到屋外，牠們就會直接回來」。

