驚呆！美13歲少年釣到80公斤大魚 可能創世界紀錄

2025/09/05 10:53

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕來自美國新罕布夏州的13歲少年德尼奧（Jackson Denio）近日在卡希斯海脊（Cashes Ledge）捕獲1條重達80公斤的大西洋大比目魚，可能創下世界紀錄。

根據美聯社報導，德尼奧8月31日與大約30人，一同參加艾爾高倫（Al Gauron）深海釣魚和賞鯨公司夜間包船之旅。在大家釣到大量狹鱈魚和其他魚類後，德尼奧告訴船員們他想釣1條鯊魚，船員隨後讓他在海底釣魚。

德尼奧放下魚鉤後，感覺到魚鉤被大魚咬住。德尼奧與大魚搏鬥大約30分鐘，把牠拖到船邊，但牠又潛了回去。最終在船員引導下，他終於把魚拖到水面。

隨著魚的輪廓逐漸清晰，乘客都被德尼奧的驚人收穫歡呼。德尼奧最終在9月1日於卡希斯海脊成功捕獲這條大比目魚。

該船船長沃爾什（Jim Walsh）表示，德尼奧1次也沒鬆手，也從不讓任何人碰釣竿。他一直手握釣竿，直到大魚終於累了。沃爾什強調，當德尼奧把大魚拉到水面時，所有人都欣喜若狂。

德尼奧為大魚稱重，並拍攝魚的照片和影片。這些訊息將用於向國際釣魚協會申請世界紀錄。

該協會尚未回應更多資訊，其網站目前將大西洋大比目魚初級雄性記錄列為空缺。

美國少年德尼奧捕獲1條重達80公斤的大西洋大比目魚。（美聯社）

