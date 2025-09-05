馬克宏稱26國承諾提供烏戰後安全保障　義大利拒派兵

2025/09/05 05:54

〔中央社〕法國總統馬克宏今天在一場集合烏克蘭盟友的峰會後表示，已有26個國家承諾將為烏克蘭提供戰後安全保障，內容包括建立一支陸海空國際部隊。義大利方面則重申不會派兵到烏克蘭。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）並表示，他與多位歐洲領袖及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）結束峰會後，與美國總統川普（Donald Trump）通話，美方對安全保障的貢獻預計未來幾天內敲定。

請繼續往下閱讀...

今天這場峰會集合了「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）35國領袖，會議目標在敲定對烏克蘭的安全保障，並尋求川普的支持。歐洲各國明言，要讓這些安全保障可行，川普背書至關重要。

馬克宏在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）舉行的記者會上表示：「等到衝突結束的那一天，安全保障就會發揮作用。」

一旁的澤倫斯基則說：「我們很清楚真正的安全保障所需的基礎是什麼，已經有基本架構了。」

馬克宏起初指出，這26個國家將在烏克蘭境內部署。但他隨後表示，有些國家將待在烏克蘭境外提供保障，例如協助訓練及提供裝備給烏克蘭部隊。

馬克宏並未說明參與安全保障的部隊人數。

澤倫斯基也說有26個國家表達有意參與，目前正在跟每個參與國一起準備相關文件，來簡要說明其承諾的性質。他還沒準備好公布可能參與陸上、海面或空中巡邏的部隊人數。

法新社報導，義大利總理辦公室表示，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天以視訊方式與會時向盟友重申，義大利不會派兵到烏克蘭，但若達成任何和平協議，可以協助監督。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭的戰爭尚未結束，上述安全保障旨在讓烏克蘭安心，並嚇阻俄國戰後再度攻擊烏克蘭。歐洲官員坦言，目前和平看似遙遙無期，但他們希望戰爭一旦落幕時已做好準備。（編譯：楊昭彥）1140905

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法