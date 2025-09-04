少林寺前住持釋永信爆收賄養砲友 河南佛教協會突發千字文「補刀」

少林寺前住持釋永信。（法新社檔案照）

2025/09/04 23:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南嵩山少林寺前住持釋永信今年7月底爆出刑事犯罪、包養多名情婦等醜聞被捕，遭多個部門調查，少林寺也宣布選出新任住持釋印樂。事隔一個多月，河南省佛教協會今（4日）突然發千字文「補刀」，痛批釋永信六根不淨，「辜負黨和政府的培養重託」！

綜合中媒報導，聞名天下的少林寺，今年7月27日透過官方微信公眾號證實，釋永信因為「涉嫌刑事犯罪、挪用侵占項目資金和寺院資產、長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子等嚴重違反佛門戒律」等是，接受「多個部門」聯合調查。

醜聞爆發後一個多月，河南省佛教協會今天突然發布長文：釋永信長期擔任少林寺住持，本應潛心修行、立身為範、率眾持戒、弘揚佛法、傳承禪宗法脈、守護祖庭清淨，然而其目無國法、罔顧教規，六根不淨、追名逐利、肆意妄為、屢破底線，背棄了正信正行的沙門傳統，枉費了廣大僧眾的追隨信任，辜負了黨和政府的培養重托。釋永信所作所為性質惡劣、影響極壞，不僅葬送了個人的法身慧命、傷害了僧眾的純樸信仰，而且侵蝕了佛教的健康肌體、影響了河南省的良好形象。釋永信行止失範、底線失守，自種孽因終食惡果，已被撤銷少林寺住持職務，注銷教職人員備案和戒牒。

河南省佛教協會堅決擁護、堅定支持對釋永信的依法依規嚴肅處理，帶領全省佛教界深刻反思警醒，深刻汲取教訓，深刻對照整改。持續在全省佛教界深入開展「堅持中國化 · 同心正道行」教育活動，教育引導廣大教職人員像愛護眼睛一樣守護戒律，提升宗教修為，秉持道德素養，讓佛教回歸聞思修行、弘法利生的本質，讓佛門保持明心見性、清淨莊嚴的濃厚氛圍。

堅持從嚴治教、完善機制、強化約束，指導各地佛教團體、佛教活動場所進一步健全教職人員監督管理制度，緊盯違規犯戒行為，加大懲戒力度，形成有力震懾，真正讓「一處犯戒，處處受限」成為常態。堅持依法依規、強化自覺、形成常態，教育引導教職人員牢固樹立國大於教、國法大於教規、教民首先是公民的正確觀念，增強法治意識法治觀念，認真學習憲法和法律法規，積極貫徹落實《宗教事務條例》及其配套規章制度，依法依規開展宗教活動、管理教內事務，不斷提升工作規範化、法治化水平。

河南省是佛教在我國傳播最早的地區之一，少林寺是享譽海內外的禪宗祖庭。一千五百多年來，少林寺見證參與了我國佛教中國化的歷史歷程，推動踐行了禪宗法脈的健康傳承。新時代新征程，河南省佛教協會一定充分發揮橋梁紐帶作用，團結帶領廣大佛教僧眾，深學篤行習近平總書記關於宗教工作的重要論述，緊緊圍繞推動我國佛教中國化目標，全力指導少林寺僧團正確認識禪宗祖庭的定位，切實擔起禪宗傳承的使命。

秉持初心、痛定思痛、迎難而上，全面提升凝聚力、向心力，全面重塑管理體制、運行機制，切實當好弘揚中國禪宗文化的表率，當好傳承中華優秀傳統文化的表率，當好守護世界文化遺產的表率，更好團結凝聚力量，為奮力譜寫中原大地推進中國式現代化新篇章作出貢獻。

原白馬寺方丈釋印樂接替釋永信，成為新任少林寺方丈。（圖翻攝自微博）

