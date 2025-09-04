為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    南韓國會議長禹元植北京晤金正恩 議長辦公室：本以為見不到

    南韓國會議長禹元植（右）3日在北京與北韓領導人金正恩（左）會面並握手致意。（法新社、路透資料照合成圖）

    南韓國會議長禹元植（右）3日在北京與北韓領導人金正恩（左）會面並握手致意。（法新社、路透資料照合成圖）

    2025/09/04 09:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會議長禹元植3日應邀赴北京出席中國對日抗戰勝利八十週年大會。南韓國會議長辦公室3日證實，禹元植在天安門等待參觀閱兵儀式時與北韓國務委員會委員長金正恩會面、握手致意，雙方還進行了簡短對話。

    《韓聯社》報導，禹元植隨行人員透露，禹元植說「我們時隔7年再次見面」，金正恩只簡短回答「是的」，沒有做出其他回應。這是兩人自2018年以來第二度會面。

    2018年4月，時任南韓總統文在寅和金正恩在南北韓邊境板門店舉行會談。當時，禹元植以執政黨共同民主黨黨鞭身分出席會談後舉行的餐會，並與金正恩進行交談。

    作為南韓立法機關首長、國家禮賓排序第二的國會議長，禹元植3日代表南韓政府訪中。《韓聯社》報導部分觀點評價稱，禹元植和金正恩本次會面已屬兩韓最高層級接觸。國會議長辦公室坦言，早前預測兩人恐難相遇，因此會面本身就具有重大意義。

    執政黨共同民主黨議員金太年、樸智元、樸釘、洪起元，及祖國革新黨議員金峻亨陪同禹元植訪中。其中一名議員接受《韓聯社》電訪時指出，由於兩韓與會人士在招待會場、貴賓室的座位安排均距離較遠，南韓議員難以與北韓人士接觸。

    禹元植還與中國國家主席習近平進行了交談。他呼籲習近平今年10月底出訪南韓，出席亞太經合會（APEC）第32次領導人非正式會議。這是禹元植自今年2月以來第二度與習近平會面。

    另外，禹元植還在活動現場與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）互動。普廷對兩韓關係和朝鮮半島問題表示高度關注，並詢問禹元植是否希望其向金正恩轉達任何資訊。禹元植回答稱，南韓希望兩韓攜手開啟和平繁榮時代，雖然當前環境艱難，但當務之急仍是實現半島和平，南韓政府將為此全力以赴。

