演練畫面曝光！《央視》揭九三閱兵具體安排 整體時長70分鐘

央視釋出九三閱兵演練畫面。（圖翻攝自央視微博）

2025/09/01 20:19

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國將於9月3日在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵儀式，中國官媒《央視》今天（9/1）下午對外公布大閱兵當天具體安排，整體時長約莫70分鐘。

《央視》今釋出九三大閱兵演練影片，「勝利日」當天將按「閱兵式」和「分列式」兩個步驟進行。閱兵式環節，受閱部隊將在有「神州第一街」之稱的北京長安街列陣，接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱；分列式環節，將按空中護旗梯隊、徒步方（梯）隊、戰旗方（梯）隊、裝備方（梯）隊、空中梯隊的順利，依次通過天安門廣場。

請繼續往下閱讀...

《央視》表示，其中裝備方隊在分列式環節，將按照實戰化聯合編組，呈現因應現代戰爭演變的最新裝備，「充分展示我軍制勝現代戰爭的強大能力」。此外，還有上千名官兵組成的聯合軍樂團，屆時會在天安門廣場的「人民英雄紀念碑」前演奏抗戰曲目。整場大閱兵，預計持續約70分鐘。

中共將於9月3日第二次世界大戰對日戰爭勝利紀念日舉行閱兵儀式。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法