傷人事件頻傳！日本修法因應熊害 市區可「緊急獵殺」

2025/09/01 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府為因應一連串熊隻、野豬等野生動物闖入市區且攻擊民眾問題，針對《鳥獸保護管理法》進行修法，新法於今（1日）正式上路，明定在特定條件下，地方政府可判斷後委託獵人於住宅密集區使用獵槍，對熊隻等野生動物進行「緊急狩獵」。

根據《NHK》報導，新法增設「緊急狩獵」制度，規定符合四大條件即可開槍，包括：野生動物已侵入或高度可能侵入人類生活圈；情況具有急迫性；缺乏其他快速捕捉手段；並能確保子彈不會誤傷人。與過去僅能在警察依《警察官職務執行法》下令時使用獵槍不同，如今市町村即可視情啟動。

新制度要求行動前必須採取安全措施，例如封鎖道路、發布避難指示，並確保射擊方向具備足夠屏障，避免子彈反彈或誤飛。若過程造成財物或人身損害，責任將由市町村承擔，而非執行任務的獵人。

日本環境省已在7月公布指引，建議地方政府編寫手冊、定期演練，並投保責任險，以防發生意外。據一間大型保險公司統計，截至8月已有逾100個地方政府洽詢投保。

多地也已開始實際演練，例如新潟縣新發田市8月25日動員市府員工、警察與獵友會成員約50人，模擬熊隻闖入市區，透過封鎖道路、廣播呼籲居民避難等方式測試應變流程。

