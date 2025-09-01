為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    傷人事件頻傳！日本修法因應熊害 市區可「緊急獵殺」

    日本熊出沒事件頻傳，一連串襲擊事件引發廣泛關注，示意圖。（路透）

    日本熊出沒事件頻傳，一連串襲擊事件引發廣泛關注，示意圖。（路透）

    2025/09/01 16:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府為因應一連串熊隻、野豬等野生動物闖入市區且攻擊民眾問題，針對《鳥獸保護管理法》進行修法，新法於今（1日）正式上路，明定在特定條件下，地方政府可判斷後委託獵人於住宅密集區使用獵槍，對熊隻等野生動物進行「緊急狩獵」。

    根據《NHK》報導，新法增設「緊急狩獵」制度，規定符合四大條件即可開槍，包括：野生動物已侵入或高度可能侵入人類生活圈；情況具有急迫性；缺乏其他快速捕捉手段；並能確保子彈不會誤傷人。與過去僅能在警察依《警察官職務執行法》下令時使用獵槍不同，如今市町村即可視情啟動。

    新制度要求行動前必須採取安全措施，例如封鎖道路、發布避難指示，並確保射擊方向具備足夠屏障，避免子彈反彈或誤飛。若過程造成財物或人身損害，責任將由市町村承擔，而非執行任務的獵人。

    日本環境省已在7月公布指引，建議地方政府編寫手冊、定期演練，並投保責任險，以防發生意外。據一間大型保險公司統計，截至8月已有逾100個地方政府洽詢投保。

    多地也已開始實際演練，例如新潟縣新發田市8月25日動員市府員工、警察與獵友會成員約50人，模擬熊隻闖入市區，透過封鎖道路、廣播呼籲居民避難等方式測試應變流程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播