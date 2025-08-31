為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    普廷「帶半個政府」訪中！3副總理10多部長隨行 聲勢浩大劍指西方

    圖為俄羅斯總統普廷（右）與中國國家主席習近平（左）5月9日在莫斯科會晤。普廷此次訪中，將出席上合組織峰會與九三閱兵，外界憂心中俄朝的「反西方軸心」正加速成形。（路透社檔案照）

    2025/08/31 11:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在與西方全面對抗的背景下，中俄軸心正以前所未有的姿態，加速鞏固雙邊關係。根據中國官媒央視報導，俄羅斯總統普廷於8月31日率領一個「規模龐大、意義重大」的代表團抵達中國天津，展開為期四天的訪問，其罕見的浩大聲勢，被外界解讀為劍指美國與西方盟邦。

    俄方透露，此次隨行官員層級與規模空前，包括三位副總理、十多位部長以及各大企業代表。連俄國總統助理都形容，為期數天的出訪行程，對普廷來說「很罕見」。中國官媒則吹捧，在中俄元首引領下，兩國關係正處於「歷史最好時期」。

    普廷大打「歷史牌」 為威權結盟鋪路

    普廷行前更精心鋪陳，接受書面專訪大打「歷史牌」。他特別強調中俄兩國在二戰中「共同的歷史記憶」，稱中蘇人民承受了最慘重的傷亡，並發揮了關鍵作用。他更罕見地表示，正是中國的英勇抗戰，才阻止了日本在1941至1942年進攻蘇聯。此番言論，意在為當前中俄的戰略結盟，尋求歷史性的正當性。

    除了政治唱和，普廷更盛讚兩國經貿關係達到了「前所未有的高水平」。他指出，雙邊貿易額自2021年以來增長了約1000億美元，俄羅斯穩居中國油氣供應國前列，中國汽車也大量銷往俄國。其中最引人注目的，是他強調兩國間的結算，「幾乎已完全轉向本幣」，聯手「去美元化」、對抗西方制裁的戰略意圖不言可喻。

    中俄朝軸心成形？普廷金正恩將同台閱兵

    在結束天津的上合組織（SCO）峰會後，普廷將轉往北京，出席中國的抗戰勝利80週年紀念與九三閱兵活動。有分析認為，屆時北韓領導人金正恩也將出席。普廷與金正恩在北京同台的畫面，將強烈預示著一個由中、俄、朝構成的「反西方軸心」正加速成形，引發國際社會高度警惕。

