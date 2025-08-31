為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    印尼示威加劇　總統普拉伯沃取消訪中不出席閱兵

    2025/08/31 01:21

    〔中央社〕印尼已持續數日的示威活動蔓延至首都雅加達以外地區，數座地方議會大樓甚至遭到縱火，印尼總統普拉伯沃今天因此取消原定前往中國訪問的行程。

    路透社報導，普拉伯沃（Prabowo Subianto）原本預計出席於9月3日在北京舉行的中國抗戰勝利80週年閱兵式。

    印尼國會議員豐厚薪津引發民眾不滿，雅加達本週爆發示威浪潮，昨天更因一輛警用裝甲車撞死一名機車共乘服務司機，導致抗爭加劇。這成為執政近1年的普拉伯沃政府所面臨的首場重大考驗。

    總統發言人普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）今天在影片聲明中表示：「總統希望繼續直接監督（印尼局勢）…並尋找最佳解決方法。」

    「因此，總統為無法應邀出席盛會向中國政府致歉。」

    普拉塞蒂歐還提到，普拉伯沃取消中國行的另一考量，在於9月將召開的聯合國大會。

    由於示威抗議爆發，中國公司字節跳動旗下的短影音應用程式TikTok今天宣布，接下來幾天在印尼暫停直播功能。

    雅加達當局本週召見Meta Platforms和TikTok等社群媒體平台代表，要求他們加強審核內容，因為有惡意假訊息（disinformation）在網路上傳播。印尼政府指出，這類惡意假訊息引發了反政府示威。1140831

    熱門推播