歐洲最大廉航出招！取消紙本登機證、手提行李過大最高收3000元

2025/08/29 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕為了減少營運成本，多數的廉價航空都會使用電子登機證，或不附贈行李托運、機上餐食等。歐洲最大的廉航瑞安航空（Ryanair）近日就宣布，自11月3日起航班將全面改用電子登機證。

英媒《每日郵報》昨（28日）報導，瑞安航空未來將無法再下載、列印紙本登機證，乘客必須透過官方App完成報到後，使用裡面的數位登機證上機。瑞安航空執行長奧利里（Michael O’Leary）表示，絕大多數乘客已習慣使用手機登機，這項數位化政策，預計每年可節省300公噸的紙張。

奧利里也補充，乘客的手機如果不見或沒電也沒關係，只要已完成線上報到手續，公司系統中都會有相關資料。瑞安航空的乘客若沒有事先線上報到，而是到機場才辦理報到，需支付最高55英鎊（約新台幣2200元）的手續費。

同時，瑞安航空也有嚴格的行李攜帶規定，奧利里還公布，公司會提高地勤人員，查緝違規行李大小、數量的獎金。瑞安航空最便宜的票價，僅包含1件可以放在座位下方的包包，若違規攜帶過大的手提行李，將被收取最高75英鎊（約新台幣3000元）的托運費。

目前，瑞安航空的地勤人員，每月光靠查緝行李大小，就能賺取高達69英鎊（約新台幣2800元）的獎金，奧利里計畫取消查緝獎金的上限，並從今（2025）年11月起，單件行李的獎金會從1.29英鎊（約新台幣53元），提高至2.17英鎊（約新台幣90元）。

