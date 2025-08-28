為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    槍殺哥倫比亞總統候選人！15歲青少年被判處7年監禁

    哥倫比亞參議員兼總統候選人烏里韋6月7日遭槍擊，最終於8月11日去世。開槍15歲青少年被判處7年監禁。（法新社）

    哥倫比亞參議員兼總統候選人烏里韋6月7日遭槍擊，最終於8月11日去世。開槍15歲青少年被判處7年監禁。（法新社）

    2025/08/28 11:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞1名15歲青少年承認在政治集會期間槍擊參議員兼總統候選人烏里韋（Miguel Uribe），他於27日被判處7年監禁，監禁地點為青少年康復中心。

    根據美聯社報導，哥倫比亞總檢察長辦公室宣布這項判決。總檢察長辦公室表示，對該青少年的指控包括企圖謀殺和製造、販賣、攜帶或持有槍枝及配件。

    烏里韋6月7日在哥倫比亞首都波哥大1個工人階級社區公園發表競選演說時，突然被連射3槍，其中2槍擊中他頭部。他一直住在加護病房，最終於8月11日去世。

    哥倫比亞當局在犯罪現場附近逮捕開槍青少年，隨後拘留另外5人，但當局尚未確定襲擊指揮者和襲擊原因。

    烏里韋是哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）最強烈批評者之一，他於去年10月宣布計畫競選總統。裴卓是哥倫比亞首位左翼領導人，他沒有資格參加2026年5月的總統大選。

    另外烏里韋父親隆多尼歐（Miguel Uribe Londono）近日宣布參加總統競選，他表示此舉是為了繼承兒子遺志，建立一個更安全繁榮的哥倫比亞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播