槍殺哥倫比亞總統候選人！15歲青少年被判處7年監禁

哥倫比亞參議員兼總統候選人烏里韋6月7日遭槍擊，最終於8月11日去世。開槍15歲青少年被判處7年監禁。（法新社）

2025/08/28 11:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞1名15歲青少年承認在政治集會期間槍擊參議員兼總統候選人烏里韋（Miguel Uribe），他於27日被判處7年監禁，監禁地點為青少年康復中心。

根據美聯社報導，哥倫比亞總檢察長辦公室宣布這項判決。總檢察長辦公室表示，對該青少年的指控包括企圖謀殺和製造、販賣、攜帶或持有槍枝及配件。

請繼續往下閱讀...

烏里韋6月7日在哥倫比亞首都波哥大1個工人階級社區公園發表競選演說時，突然被連射3槍，其中2槍擊中他頭部。他一直住在加護病房，最終於8月11日去世。

哥倫比亞當局在犯罪現場附近逮捕開槍青少年，隨後拘留另外5人，但當局尚未確定襲擊指揮者和襲擊原因。

烏里韋是哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）最強烈批評者之一，他於去年10月宣布計畫競選總統。裴卓是哥倫比亞首位左翼領導人，他沒有資格參加2026年5月的總統大選。

另外烏里韋父親隆多尼歐（Miguel Uribe Londono）近日宣布參加總統競選，他表示此舉是為了繼承兒子遺志，建立一個更安全繁榮的哥倫比亞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法