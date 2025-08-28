美明尼蘇達州校園槍擊3死數十傷　學童還原槍案現場

2025/08/28 04:15

〔中央社〕美國校園槍擊案今天再起，造成多人死傷。5年級生哈斯內回憶槍聲響起時，他鑽到長椅下抱住頭，朋友衝上前「整個人趴在我身上」，卻不幸背部中彈，目前已被送往醫院。哈斯內槍下驚險生還，心裡超怕朋友會出事，好在狀況穩定。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）南端一所天主教學校今天發生槍擊案，造成槍手等共3人死亡，十多人受傷，多數是兒童。當地媒體報導，槍擊案發生當下，孩子們正在進行晨間彌撒。

校內孩童各個驚魂未定，其中哈斯內（Weston Halsne）告訴美國有線電視新聞網（CNN）附屬台WCCO，槍聲響起時，他和朋友躲在校內教堂長椅下。「我想他們是朝彩繪玻璃窗那邊開槍的，真的很嚇人」。

「維克特（Victor）救了我」。槍聲響起時，哈斯內距離彩色玻璃窗約兩個座位遠。就在那時，維克特挺身而出救他。

「（槍響）第一聲我還在想『那是什麼？』…然後又聽到一次，我就立刻鑽到長椅下，把頭抱住。可是我的朋友維克特救了我，因為他整個人趴在我身上，但他中彈了。」

哈斯內說，他們在長椅下躲了5到10分鐘，然後撤離到體育館並把門鎖上。維克特已被送往醫院。「我那時候真的很怕他會出事，但我想他現在應該沒事了」，哈斯內說。

事發學校附近郊區里奇菲爾德（Richfield）的警方表示，據傳現場出現一名全身黑衣、手持步槍的男子。當地電視台的畫面可見，家長低頭通過黃色警戒線帶學生離校，學生穿著綠色polo衫和藍色短褲及短裙。

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在社群媒體X推文表示，已將這起槍擊事件定調為針對天主教徒的本土恐怖主義行為及仇恨犯罪。

巴特爾說，槍手身份已確認為羅賓．威斯特曼（Robin Westman），男性，原名羅勃．威斯特曼（Robert Westman）。

美國總統川普（Donald Trump）下午下令國旗在白宮以及所有公共建築和場地、所有軍事基地和海軍基地，以及所有聯邦政府在哥倫比亞特區和美國及其領土和屬地的所有海軍艦艇上降半旗，直到8月31日日落。

槍擊事件在美國人的生活中彷彿是常態，每隔一段時間就會發生。英國廣播公司（BBC）統計，從1968年到2017年的50年間，無論自殺或他殺，總共有150萬美國人死於槍口之下，單2020年就有超過4萬5000人因槍擊身亡。

然而，美國槍枝暴力卻長年無解，且高度爭議。支持槍枝管制的民主黨與支持憲法賦予擁槍權利的共和黨對立。美國憲法第二修正案保障公民擁槍權，加上各州對槍枝管制的作法各異，即使槍擊事件次次引發全美激烈辯論，也難避免類似悲劇發生。（編輯：陳正健）1140828

