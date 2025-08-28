年輕人社群媒體成癮　韓國禁全國學生課堂上用手機

2025/08/28 03:39

〔中央社〕韓國國會今天通過法案，禁止全國學生在校上課期間使用手機或其他數位裝置。反映愈來愈多人對於年輕人重度使用社群媒體所帶來的影響感到擔憂。

綜合路透社及英國廣播公司（BBC）報導，韓國朝野共同推動這項法案，來控制智慧手機成癮的問題。有愈來愈多研究指出，這類問題帶來有害影響。法案將自明年3月新學年開始時生效。

請繼續往下閱讀...

韓國的國會議員、家長與教師主張，學生使用手機的情況正影響到他們的課業表現，他們本可用於學習的時間被占據。

韓國教育部去年所做的調查發現，約37%的國高中生表示他們的日常生活受到社群媒體影響，也有22%的國高中生在無法登入社群帳號時感到焦慮。

法案提案人之一、在野黨國民力量黨議員趙廷訓在議場上表示：「我國年輕人如今對社群媒體的上癮已到嚴重程度。我們的孩子每天早上眼睛都是紅的，他們直到凌晨2、3點還在滑Instagram。」

韓國成為最新一個限制未成年人使用手機和社群媒體的國家。有些國家如芬蘭和法國已實施類似禁令，但僅限較低年級校園；其他國家如義大利、荷蘭和中國則同樣是對各級學校實施。

最早對青少年施加社群媒體禁令的澳洲，最近又擴大禁令。荷蘭7月的1份研究則發現，當地校園實施手機禁令後，學生的專注力已提升。1140828

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法