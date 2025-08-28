為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普籲起訴金融巨鱷索羅斯　指策動美國各地暴力示威

    2025/08/28 03:03

    〔中央社〕美國總統川普今天主張，億萬富豪索羅斯及其子應遭刑事起訴，因為他的家族是全美各地「暴力抗議」幕後主使者。索羅斯家族是右翼人士熱衷攻擊目標，川普的指控未提事實根據。

    法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「索羅斯（George Soros）和他很棒的極左兒子應該為了他們對暴力抗議和遠不止於此（的事件）提供的支持，依RICO法被起訴。」RICO全稱是反勒索及受賄組織法（ Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act）。

    美國加州洛杉磯6月因搜捕移民行動大增而爆發街頭抗議時，流傳已久的有關索羅斯家族陰謀論再度甚囂塵上。

    匈牙利出生、現年95歲的索羅斯長期因資助進步理念和美國民主黨，而成為歐洲與美國極右派眼中的惡魔。猶太裔的索羅斯多年來遭受的攻擊，往往被指出於反猶太主義。

    索羅斯曾無端被指責造成歐洲境內及美國南部邊境的移民危機擴大，以及策動大規模抗議活動，包括2020年美國發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死後爆發的反警示威。

    川普在發文中寫道：「索羅斯和他那群心理變態的同夥對我們國家造成了極大傷害！這當中還包括他那些瘋狂的美國西岸友人。」

    川普還說：「我們不會再讓這些瘋子繼續撕裂美國了。小心點，我們正在看著你們！」

    索羅斯創立的慈善組織「開放社會基金會」（Open Society Foundations）痛批川普的說法，並在提供給法新社的聲明寫道：「開放社會基金會並未支持或資助暴力抗議。」索羅斯2023年已宣布將這個組織的控制權交給兒子亞歷山大（Alexander Soros）。1140828

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播