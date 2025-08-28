德國通過兵役改革法案 首次恢復兵役登記制

德國國防部長佩斯托瑞斯表示，聯邦國防軍必須擴編，尤其面對俄羅斯的侵略行為。（歐新社）

2025/08/28 00:16

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國政府27日通過兵役現代化計畫，試圖吸引更多人投入志願兵役，在日益擴大的俄羅斯威脅陰影下加強武裝部隊。這項改革是德國自2011年停止義務兵役以來，首次全面恢復兵役登記制。

現任總統梅爾茨（Friedrich Merz）多次表示，希望德國聯邦國防軍（Bundeswehr）成為「歐洲最強大的常規軍隊」。

請繼續往下閱讀...

做為北大西洋公約組織（NATO）與歐盟主要成員的德國，自俄羅斯2022年對烏克蘭發動全面入侵以來，已著手推動長期遭忽視的軍隊現代化。同年，德國設立1項1000億歐元（約3.5兆台幣）的特別基金，用於國防軍的現代化，目前大部分資金已投入裝備採購。

27日的內閣會議在國防部舉行，這是30多年來首次在此召開。北約駐歐洲部隊最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）也受邀出席，向各部會首長簡報安全局勢。

這項維持自願役但實施役男強制登記的兵役現代化法案草案，目標是在不恢復已於2011年中止的男性義務兵役制的情況下，吸引足夠的志願役兵力，但也為國會保留恢復徵兵的空間。新兵役制度仍以志願為主，役期6至12個月，除了更優渥的薪資與待遇，政府也將提供役畢者有用的培訓課程。

自明年起，政府將向年滿18歲的男女寄送登記問卷，詢問他們服兵役的意願與能力，若男性未回覆將面臨罰款，即使選擇不服役，也必須提交基本資料。自2027年中期開始，年輕男性將被要求接受體檢，但不必強制入伍。

近年來，德國軍方在募兵方面遭遇困難，當局正加倍努力招募新兵。去年底，德國約有18.1萬現役軍人，政府的長期目標是擴增至26萬人，外加約20萬名後備役軍人。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在內閣批准新兵役制度草案後表示，聯邦國防軍必須擴編，尤其是俄羅斯的侵略行為使此舉成為必要，「我們不僅需要裝備精良的部隊，還需要在人力規模壯盛的國防軍。唯有如此，對俄羅斯的嚇阻才有可信度。」

該草案仍需國會批准，但執政聯盟內部有人認為，這項計畫的改革力道仍嫌不足。隸屬保守派基督教民主聯盟（CDU）的梅爾茨，與中間偏左派社民黨（SPD）的佩斯托瑞斯之間，對於新制度是否應明定，在兵源不足時自動恢復徵兵等議題上，存在分歧。

部分保守派人士主張直接恢復徵兵，佩斯托瑞斯則認為，軍方目前缺乏足夠的營舍與教官，恢復徵兵的條件並不充分。

梅爾茨表示，如果在未來1到3年內，目標數字無法達成，政府可推動恢復徵兵，但他對達成目標有信心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法