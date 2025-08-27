為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    丹麥怒了！召見美最高外交官 怒控「川普人馬」滲透格陵蘭

    美國副總統范斯3月28日訪問格陵蘭的美軍基地。（法新社）

    

    2025/08/27 23:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥外交部27日召見了美國目前駐該國的最高外交官，起因是丹麥國家廣播公司（DR）報導指稱，至少有3名與美國總統川普有關聯的美國人，正在丹麥的半自治領土格陵蘭（Greenland）進行秘密的影響力作戰。

    美方人員遭控挑撥離間

    根據美聯社報導，這起事件的導火線，是丹麥國家廣播公司引述丹麥政府、安全部門、格陵蘭及美國等地共8名匿名消息人士的說法。報導指控，其中1名美國人正在編制一份對美國友好的格陵蘭人名單，蒐集反對川普的人名，並唆使當地人找出可用於在美國媒體上抹黑丹麥的案例。另外兩人則被指控試圖與當地政治人物、商界人士及公民建立聯繫。

    消息人士認為，這些行動的目標，是從格陵蘭社會內部削弱其與丹麥的關係，以支持川普總統接管格陵蘭的願望。對此，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）發表聲明稱：「任何干涉王國內部事務的企圖，都絕對不可接受。」他證實，已要求外交部召見美國代辦（Chargé d'Affaires）進行會談。

    川普覬覦格陵蘭已久

    川普已多次公開表示，他尋求美國對格陵蘭擁有管轄權，甚至不排除動用武力來控制這座礦產豐富、戰略位置重要的北極島嶼。儘管丹麥是美國的北約盟友，但川普強硬的立場已使兩國關係緊張。丹麥安全與情報局（PET）也表示，他們相信格陵蘭正成為各種影響力作戰的目標，旨在製造丹麥與格陵蘭之間的嫌隙。

