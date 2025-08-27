罕見四星系統曝光 「雙重聯星」宇宙共舞

過去發現的聯星系統。示意圖，與此新聞無關。（法新社檔案照）

2025/08/27 22:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕天文學家發現，在82光年外的地球近鄰處，有個極罕見的「四星系統」：由兩顆彼此繞行的棕矮星，和一對互繞的紅矮星組成。這項發現顯示，多星系統可在恆星形成過程中存活下來，也有助於促進對棕矮星的了解。

這個四星系統編號為UPM J1040−3551 AabBab，中國南京大學天文學副教授張曾華和英國、美國、西班牙等國際研究團隊，原本以為發現的是一顆棕矮星，環繞著一顆明亮恆星運行，但是進一步分析才發現，這兩顆星其實各自都是「聯星」。《紐約時報》25日報導，參與研究的加州大學聖地牙哥分校天體物理學家柏加瑟（Adam Burgasser）形容，這是「雙重聯星」。

這份研究在今夏出刊的《皇家天文學會月報》（MNRAS） 發表。張曾華在南京大學發表的新聞稿中形容，這個四星系統，「兩顆紅矮星緊密互繞，就像兩個明亮的小太陽臉貼著臉跳舞，外圍兩顆棕矮星相伴旋轉」。這兩組聯星繞著一個共同質心，以10萬年以上的週期相互環繞運行。

棕矮星質量介於氣態巨行星和恆星之間，比行星大，又不足以成為正式恆星，因而有「失敗恆星」之稱，由於棕矮星黯淡且溫度低，天文學家通常都是透過尋找棕矮星圍繞的較亮恆星推估棕矮星性質。

研究團隊利用美國國家航空暨太空總署（NASA）的廣域紅外線探測衛星（WISE），和歐洲太空總署（ESA）的蓋亞望遠鏡（Gaia）觀測資料，鎖定距離地球82光年的一組棕矮星和較明亮恆星，兩者相距是地日距離的1600倍多，卻都比預期的更明亮；之後再以智利的南方天文物理研究望遠鏡（SOAR）測量其光譜，證實兩者各自都是「雙星」。 其中較亮的一對紅矮星各約為太陽質量的17％，在可見光下的合併亮度比北極星暗10萬倍；兩顆棕矮星幾乎不發出可見光，大小接近木星，可在其大氣中探測出甲烷。

四星系統的存在顯示這類多星系統，能在恆星形成早期過程中存活下來，並且長期穩定地運行。柏加瑟表示，銀河系中可能有多達數十億顆棕矮星，但僅約30％已被發現圍繞更明亮的伴星。未來可望利用韋伯太空望遠鏡，取得這對棕矮星的更清晰影像，進一步精確測量其質量，做為比對銀河系其他相似天體的重要基準。

