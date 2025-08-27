為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國彩券驚爆造假！ 網揪出直播開獎時間對不上

    中國網友發現「雙色球」過去開獎直播時，竟和表定的晚間9點15分播出時間對不上。（圖擷自bilibili）

    中國網友發現「雙色球」過去開獎直播時，竟和表定的晚間9點15分播出時間對不上。（圖擷自bilibili）

    2025/08/27 12:20

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由中國福利彩票發行的各類彩券，經常被質疑造假，近來更有網友在回看過去的「雙色球」開獎直播畫面時，驚覺和表定的播出時間對不上，可能是拿事先錄好的影片來充當直播。

    從中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）近日流傳的影片可以看到，於2021年12月21日開獎的雙色球第2021146期，在「直播」時背後的大螢幕剛好跳出Windows更新，使得時間欄彈出並顯示當下為晚間9點10分。

    然而，雙色球的直播開獎時間為晚間9點15分，因此被懷疑這根本不是直播，而是之前就已錄好，中國網友見狀紛紛留言，直呼這根本就是詐騙、斂財；還有人感嘆這後面有組織（指中共）背書，所以都不會有事。

    據了解，中國雙色球今年1月2日開出108注一等獎，有101注集中在廣東省廣州市某間彩券行，光是1間店就送出5.3億人民幣（約新台幣22.6億元），當時就被質疑不會有那麼巧的事情。

    另外，雙色球2023年12月12日開獎直播時，在首個獎號球「23」出爐後機器故障，隨即啟用備用機，但工作人員在後續號碼尚未開出時，竟將「23」號碼球放在展示架第5個位置，和最終獎號大小排序一致，而且當期廣州有人抱走22注頭獎特別獎（亦即頭獎再加碼），讓民眾懷疑是造假。

