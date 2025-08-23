為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    《彭博》駐港6年高級記者續簽遭拒批 香港外國記者會嚴正關切

    香港外國記者會（Foreign Correspondents’ Club, FCC）昨晚（22日）發聲明表示「嚴正關切」，並呼籲當局盡速釋出解釋，確保記者簽證制度的透明與公正。（取自FCC官網）

    2025/08/23 14:34

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《彭博》（Bloomberg）駐港資深記者威爾金斯（Rebecca Choong Wilkins）近日被香港入境處拒絕續發工作簽證，消息曝光後，引發外界對香港新聞自由持續收緊的擔憂。香港外國記者會（Foreign Correspondents’ Club, FCC）昨晚（22日）發聲明表示「嚴正關切」，並呼籲當局盡速釋出解釋，確保記者簽證制度的透明與公正。

    根據FCC聲明，威爾金斯過去6年來在港任職彭博，目前擔任亞洲政府與經濟組高級記者。該會指出，據了解入境處在拒絕其簽證續期申請時，並未提供任何理由，亦未給予申訴機制。FCC認為，這一決定進一步加劇外界對香港新聞自由遭侵蝕的疑慮，這與《基本法》及《香港人權法案條例》所保障的權利背道而馳。

    FCC呼籲當局應「以更透明及及時的方式」處理國際記者的簽證申請與續期案件，並指出，雖然入境處在常規情況下不評論個別個案，但此類涉及外籍記者的案件應有例外，至少應向當事人提供合理解釋，以彰顯制度對新聞自由的尊重。

    該會強調，倘若港府能在新聞自由事宜上展現更大透明度，將有助維護香港作為國際商業中心的形象。FCC已就此事與入境處接觸，尋求進一步說明。

    綜合港媒報導，彭博發言人則回應表示，不便評論個別個案，但公司將持續全力支持鍾碧琪，並會透過適當渠道處理此事。

    對於此事件，香港入境處回覆，一貫不就個別個案作出評論，並強調所有簽證申請均根據既定政策與入境規定審批，並會就每宗申請個別情況「審慎考慮」。

