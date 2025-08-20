馬斯克創黨踩煞車！ 《華爾街日報》：因不願損壞與此人關係

美國富豪馬斯克曾表示將組建政黨（America Party），來代表那些對美國兩大主要政黨不滿的美國選民。（路透資料照）

2025/08/20 14:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》（Wall Street Journal）19日引述知情人士報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）正悄悄地對籌組新政黨計畫踩煞車。他告訴盟友他想要專注在自己公司，不願因籌組第三政黨而疏遠有權勢的共和黨人，也不願分流共和黨選民。

據報導，在考慮發起新政黨同時，馬斯克也將部分精力放在維持與美國副總統范斯（JD Vance）的關係上，范斯被普遍視為「讓美國再次偉大」（MAGA）政治運動的潛在接班人。知情人士稱，馬斯克最近幾週一直與范斯保持聯絡，他並向友人坦承籌組政黨將有損他和范斯的關係。

請繼續往下閱讀...

有知情人士稱，馬斯克和友人已告知親近范斯的人士，若范斯決定參選2028年美國總統，馬斯克正考慮動用部分財力支持他。在2024年選舉中，馬斯克耗資近3億美元（約新台幣92億元）支持川普和其他共和黨人。

不過報導也提到，馬斯克的盟友透露，馬斯克並未正式排除創建新政黨的可能性，也可能隨著美國期中選舉臨近而改變心意。

馬斯克及其發言人尚未回應置評請求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法