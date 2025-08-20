為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    白宮開禮品店？川普帶澤倫斯基「參觀」照瘋傳 美網友全尷尬

    一張川普帶著澤倫斯基與法國總統馬克宏參觀他在白宮「讓美國再次偉大（MAGA）」的「禮品店」照片近日在社群瘋傳。（圖擷取自X@MargoMartin47）

    一張川普帶著澤倫斯基與法國總統馬克宏參觀他在白宮「讓美國再次偉大（MAGA）」的「禮品店」照片近日在社群瘋傳。（圖擷取自X@MargoMartin47）

    2025/08/20 13:58

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲各國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基，18日齊聚華盛頓白宮，與美國總統川普舉行高峰會談，力圖為烏俄戰爭尋求和平解方。當此之際，1張川普帶著澤倫斯基與法國總統馬克宏參觀他在白宮「讓美國再次偉大（MAGA）」的「禮品店」照片近日在社群瘋傳，引發美國網友大量批評。

    綜合《獨立報》等外媒報導，1張在社群媒體上瘋傳的照片可見，澤倫斯基凝視著牆上一整排紅白相間的「讓美國再次偉大」帽子及其他川普周邊商品。報導指，這張照片由川普的幕僚馬丁（Margo Martin）分享，場景看似位於白宮內部某個放滿紀念品的房間。

    照片於當地時間18日上傳，剛好是在川普與澤倫斯基與多國領袖於白宮會面、討論俄烏戰爭未來走向後發布。照片中，澤倫斯基身穿全黑西裝，雙手交叉站在吊燈下，一旁身穿海軍藍西裝的則是法國總統馬克宏。而川普則正從商品牆上拿下1頂印有「再幹4年」（"4 More Years"）字樣的紅色帽子。

    報導指出，目前並不知道澤倫斯基對這場「MAGA周邊展示」的實際反應，《獨立報》目前已經聯繫白宮尋求回應。

    這張照片在美國網路論壇Reddit上引發大量討論，不少網友批評：「荒唐」、「這太丟臉了」、「想像一下二戰時期，邱吉爾到美國尋求對抗共同敵人，然後中途被帶去參觀禮品周邊展示」、「白宮現在還開禮品店？」「澤倫斯基應該能打九折」。

    相關新聞
    國際今日熱門
    網友回應

