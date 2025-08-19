哈伯3年前發現史上最遠恆星 遭韋伯推翻：恐只是星團

2022年，哈伯太空望遠鏡發現「埃蘭迪爾」，在當時被認為宇宙大爆炸後僅9億年形成的恆星，現遭到韋柏太空望遠鏡挑戰。（圖擷取自NASA）

〔即時新聞／綜合報導〕2022年哈伯太空望遠鏡發現了WHL0137-LS，被命名為「埃蘭迪爾」（Earendel），在當時被認為宇宙大爆炸後僅9億年形成的恆星，成為人類迄今為止觀測到的最遙遠恆星，不過更為先進的韋伯太空望遠鏡的最新觀測顯示，「埃蘭迪爾」疑為星團，而非恆星。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，哈伯太空望遠鏡2022年發現「埃蘭迪爾」，天文學家最初推測「埃蘭迪爾」是1顆質量高達太陽50至100倍、亮度百萬倍的超巨大恆星，其被認為宇宙大爆炸後僅9億年形成的恆星，成為人類迄今為止觀測到的最遙遠恆星，還登上了2022年的《自然》期刊。

不過由美國加州大學柏克萊分校博士生帕斯卡爾（Pascale）所領導的研究團隊，利用韋伯太空望遠鏡強大的近紅外光譜儀（NIRSpec），對「埃蘭迪爾」進行了深入的光譜分析，顯示其亮度在不同波長範圍內的變化與星團的預期模式相符，至少也與多顆恆星的合光模式相符。

帕斯卡爾指出：「最近的一些研究表明，埃蘭迪爾確實可能比以前認為的要大得多，我確信星團可能性是有的。」若埃蘭迪爾真是個星團，那也不意外，它與預期宇宙誕生後的最初十億年裡的樣子一致。他表示：「我們很期待看到詹姆斯韋伯太空望遠鏡未來項目如何進一步揭開埃蘭迪爾的神秘面紗。」

而最早發現「埃蘭迪爾」的天文學家威爾希（Brian Welch）則認為，在韋伯太空望遠鏡近紅外光譜儀的解析度下，單顆恆星和星團的光譜可能非常相似，他強調這個測量結果可靠且出色，但研究人員僅探索了「星團」的可能性，他們並沒有調查所有可能的情況，例如「埃蘭迪爾」是單星還是多星系統，並比較結果。

