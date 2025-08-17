中國書畫大師范曾驚傳被嫩妻捲走83億 女兒證實：東西全被搬光

中國87歲知名國畫、書法大師范曾，傳出被37歲嫩妻徐萌搬空20億人民幣的字畫、古董，范曾女兒范曉蕙已證實此事。（圖擷自微博）

2025/08/17 11:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國87歲知名國畫、書法大師范曾，驚傳被37歲的嫩妻徐萌搬空字畫、古董，損失金額達20億人民幣（約新台幣83.6億元），范曾女兒范曉蕙對此在微博發文，證實父親住所「碧水莊園」的各種收藏都被一掃而空，父親本人也於今年7月13日被徐萌帶走，目前下落不明。

范曉蕙微博指出，她為了要陪伴小孩參加暑期夏校，從7月5日父親大壽後就一直在國外度過，期間父親會用微信和她聯繫，有次父親指稱徐萌的身體不太好，由他在醫院陪伴，暫時不會回碧水莊園。

范曉蕙說，當時她曾感到疑惑，因為父親已經87歲了，自身都需要他人照顧，怎麼可能會在醫院陪病人，不過由於是父親傳的訊息，因此自己還是選擇相信了。

范曉蕙透露，之後幾次徐萌都在微信說還在醫院治療，就算自己再三追問，還是得不到確切回覆，她向父親好友聯絡後，驚覺大家都不知道父親在哪，因此決定立刻返國了解狀況。

范曉蕙表示，她一回國就收到朋友轉來的相關消息（亦即范曾遭嫩妻捲款），連忙驅車前往碧水莊園，赫然看到大門貼上封條，家裡只剩下服務范曾10多年的廚師、助理、保母、接待員，徐萌則於7月13日把剛聘用不久的服務生和范曾一起帶走，相關生活日用品也都跟著拿走，過了1個多月都沒有回來。

范曉蕙說，她向這些留下來的職員詢問狀況時，得知有部分知曉內情的老員工已被重金辭退，而且在徐萌帶走范曾之前，已有多次趁范曉蕙等親人不在家時，搬走范曾50多年來珍藏的大量書畫作品、古董收藏，並恐嚇員工不得將消息外傳，否則她就報警抓人。

范曉蕙指出，自己對於父親被徐萌帶走感到相當擔心，多次打電話過去但父親的手機都沒開機，向徐萌發微信也沒有得到回應，她之後會繼續向父親好友求助，希望外界不要過於炒作此事。

中國網友對此議論紛紛，許多人都認為范曉蕙最應該做的事情就是報警，呼籲她趕快去向警方求助；還有人感嘆范曾都已經87歲了還貪圖美色，顯然是遭到報應了。

