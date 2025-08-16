驚悚瞬間！北海道棕熊拖走登山客 朋友曾搏命出拳毆打想救人

日本上班族在北海道羅臼岳登山時被棕熊拖走喪命，和他同行的朋友當下曾抱著必死的決心出拳毆打熊隻。圖為北海道熊隻出沒警示牌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京26歲上班族曾田圭亮，14日前往北海道東部知床半島羅臼岳登山時被棕熊拖走，15日尋獲遺體，目前傳出和他同行的朋友當時曾抱著必死的決心出拳毆打熊隻，可惜還是救不回他的性命。

據北海道媒體《HBCニュース》報導，14日上午11時10分許，警方接獲從羅臼岳打來的求救電話，得知曾田圭亮和朋友一起下山時，於海拔550公尺處被棕熊拖離步道。

曾田圭亮的好友當時在他身後200公尺處，聽到叫喊聲連忙跑過去查看，發現曾田圭亮正在奮力掙扎、雙腿流出鮮血，友人旋即用拳頭奮不顧身地毆打棕熊，但熊隻最後還是把曾田圭亮拖進山林。

由於羅臼岳當時還有不少登山客，當局擔憂若使用槍械會誤傷他人，因此先行採取疏散行動，在撤離了約70名爬山旅客後，警方和獵人於15日一大早出動，下午1時許在曾田圭亮遇襲區域附近接連擊斃1頭母熊和2隻幼熊。

搜救隊在距離母熊不遠處發現了曾田圭亮的遺體，其下半身遭受嚴重傷害，周圍散落著皮夾、沾血的衣褲碎片、手錶、帽子和催淚噴霧，從噴霧可以了解到曾田圭亮有做好防熊準備，可惜仍然丟掉性命。

據了解，羅臼岳所在的知床半島於2005年被列為世界自然遺產，從那之後就沒有發生過棕熊襲擊人類的事件。不過，對知床地區棕熊相當了解的專家石名坂豪透露，其實有很多次是差點發生意外，主因在於登山客將攜帶的食物放在地上時，會吸引熊隻來翻找。

近年來北海道棕熊襲擊人類致死案並不少見，例如2023年5月幌加內町朱鞠內湖54歲男子釣魚時失蹤，後續在湖畔發現他的遺體，附近1頭熊隻被射殺並採集胃內殘留物，赫然驗出男子的DNA。

北海道福島町大千軒岳，2023年11月發現1名北海道大學4年級男大生陳屍山區，死因為全身多處創傷所造成的失血性休克。不遠處還有1具身長125公分的棕熊遺體，其胃內殘留物驗出男大生的DNA。當局透露，這隻熊應該是攻擊男大生後又跑去襲擊3名登山中的消防員，被其中1人拿刀砍傷頸部導致氣管、主動脈受損，逃離現場後傷重死亡。

北海道厚澤部町，2024年10月有1名70來歲的獵人獨自進山檢查陷阱，被其他獵人發現倒斃在山區，臉部有熊隻抓傷的痕跡；北海道福島町今年7月有1名52歲送報員被熊攻擊致死，身上有多處抓傷、腹部還有咬痕，大約1週後有熊隻被擊斃，透過DNA確認就是殺死送報員的棕熊。

