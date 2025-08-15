為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    北海道遭熊襲登山客遺體尋獲 獵人擊斃1母熊2幼崽

    搜救人員15日尋獲14日在日本北海道東部羅臼岳登山時遭熊襲後失蹤的年輕登山客遺體。（圖擷取自札幌電視台）

    搜救人員15日尋獲14日在日本北海道東部羅臼岳登山時遭熊襲後失蹤的年輕登山客遺體。（圖擷取自札幌電視台）

    2025/08/15 17:06

    〔編譯張沛元／綜合報導〕日本警方與當地媒體15日指出，1名在北海道東部知床半島羅臼岳登山時遭遇熊襲後失蹤的年輕男子，據信已遭野生棕熊拖入山林後身亡；當局已尋獲據信就是失蹤男子的遺體，目前正在確認身分，至於疑似犯案的棕熊則遭獵人擊斃。

    根據日媒，15日午後1時（台灣時間同日中午12時）左右，搜尋失蹤男子的獵人在熊襲現場發現1頭母熊與2隻幼崽，並開槍將3熊擊斃。警方正在調查這頭母熊是否就是襲擊失蹤登山男的兇手。

    警方與日媒指出，失蹤男子是1名20多歲的登山客，他14日上午與1名友人在北海東部標高1661公尺的羅臼岳的1條小徑上登山時，在標高550公尺處遭遇棕熊襲擊；此人曾試圖擊退野熊，但反被拖入附近樹林，雙腿流血，現場附近的樹與地面上都有血跡。同行友人隨即報警。

    警方15日除了在事發現場附近發現據信是失蹤男的遺體，還找到1個裝著印有名字的卡片的皮夾、1件據信是受害者穿過的染血破襯衫、1只手錶、1頂帽子，以及疑似催淚瓦斯的物品；現場附近的樹與地面也有血跡。

    日本共同社指出，根據本月發布的最新估計數據，2023年的北海道棕熊數量，是自1991年以來首度減少；截至2023年底的北海道棕熊數量約為1.16萬頭，較前1年少500頭。

    儘管數量變少，但仍屢傳熊襲事件，且當地棕熊狩獵活動也空前熱烈，在截至去年3月的12個月內，當地共捕獲1804頭棕熊，創歷史新高。

