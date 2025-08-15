船艏6海警畫面曝光！蠻橫夾擊菲船 中國2船艦反自撞「濺血霧」

中國海警船在與自家海軍相撞前，船頭共有6名人員正在作業。（取自環球時報臉書）

2025/08/15 16:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國海軍與海警船日前在黃岩島海域夾擊菲律賓海岸防衛隊船隻，結果自家艦船不慎相撞，成為國際糗聞。從菲律賓公布的影片發現，兩船相撞時，船首疑似噴濺血霧，外界懷疑中國海警船上有人員傷亡。而根據《環球時報》昨日獨家公布的中方視角影片，可見中國海警船在與自家海軍相撞前，船頭共有6名人員正在作業。

中國海軍舷號164的「桂林艦」與編號3104的海警船，本月11日在南海黃岩島海域相撞，原本僅能透過菲律賓公布的影片一窺事件樣貌，但《環球時報》英文版為了譴責菲律賓「入侵中國海域」對中國執法船進行「高度危險的操作」，昨日獨家公布中方視角影片，從影片中可見，在撞船前一刻，海警船艏有多達6名海警在作業，不過報導對此事一字未提。

影片在兩船相撞前就中斷，並沒有播出撞擊時的中方視角。中國軍事微博「海洋裝備與公務船資訊」11日晚間在「南海維權巡航專項」PO出3根蠟燭及哭臉，有網友研判此起意外造成3人死亡，不過只有中國公布傷亡才能確認。

日本、澳洲和紐西蘭13日均對導致兩艦相撞的危險操作，表示震驚。日本駐菲律賓大使遠藤和也發文說，「日本堅守法治，並且反對任何升高緊張的行動，我們對這些在南海一再出現的行動表達擔憂」；澳洲駐馬尼拉大使館表示，對「中國船艦在黃岩島附近，涉及菲律賓海巡隊的危險且不專業行為」感到擔憂，稱這起事件凸顯「有必要降溫、自制並且遵守國際法」。

中國軍艦和自家海警船日前在南海黃岩島海域相撞後，美國13日派遣兩艘軍艦進入事發海域，監控情勢。中國軍方則聲稱「驅逐」非法闖入該海域的美國驅逐艦。對此，美國海軍第七艦隊強調，美艦是執行合法的自由航行任務，絕不會被嚇阻。

與此同時，菲律賓政府13日表示，菲國海防隊一架渦輪螺旋槳動力巡邏機，當天上午在黃岩島外海上空，遭一架中國「殲-15」戰機攔截，當時巡邏機正搭載包括路透在內的記者團，目睹該架中國戰機逼近菲國巡邏機。

菲律賓海防隊指出，中國戰機在菲國巡邏機後方、上方或並行飛行，一度逼近僅約61公尺，雙方遭遇持續20分鐘。海面上的中國海軍軍艦，則透過廣播要求菲國巡邏機「立即離開」。

