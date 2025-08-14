為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    香港黑雨創紀錄！ 黎智英「勾結外國」案結辯被迫延期

    黎智英因被控違反國安法而面臨的審判，14日因惡劣天氣延期。（法新社資料照）

    黎智英因被控違反國安法而面臨的審判，14日因惡劣天氣延期。（法新社資料照）

    2025/08/14 14:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，已遭監禁的香港媒體大亨黎智英，其國家安全法案件的庭審，14日因惡劣天氣而延後，使得這場始於2023年的漫長審判再度拉長。

    香港市氣象觀測單位於14日上午，發布了最高級別的「黑色暴雨」警告，持續約3小時，導致司法機構取消當日的聽證會。法院表示，原定於14日出席的相關人員，應於週五（15日）返回法庭。

    現年77歲的《蘋果日報》創辦人黎智英，被控違反香港《國安法》下的「串謀勾結外國或者境外勢力」罪。該法是北京在2019年香港爆發大規模且時而暴力的民主抗議活動後所實施的。

    原定14日的法庭程序，是控辯雙方進行結案陳詞，這也意味著審判已進入最後階段。

    自2020年12月以來，黎智英一直被關押，據報為單獨監禁。西方國家與人權組織持續呼籲將其釋放。除了可能面臨終身監禁的勾結外國勢力罪名外，黎智英還被控與其據稱撰寫的161篇社論有關的「串謀發布煽動刊物」罪。

    非政府組織「無國界記者組織」（RSF）的貝爾納（Antoine Bernard）13日表示，黎智英所受的待遇「暴露了當局在香港媒體環境迅速惡化之際，無情地決心讓這位新聞自由最著名的倡導者之一，噤聲和被打壓。」

    在審判期間，黎智英進行了超過50天的激昂法庭作證，他至少2次將自己描述為「政治犯」，但遭到3名法官的嚴厲斥責。法官先前曾表示，判決結果可能在今年10月出爐。

