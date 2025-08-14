若「雙普會」順利 川普承諾安排澤倫斯基召開3方會議

川普（左）表示，若首場會談進展順利，很快地將會有「第二場」，同時「第二場會談」他也會邀請烏克蘭總統澤倫斯基（中），進行三方會談。（美聯社）

2025/08/14 06:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普預定15日在美國阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）與俄羅斯總統普廷面對面會談，談論烏俄戰爭停火。川普13日出席活動時表示，若首場會談進展順利，很快地將會有「第二場」，同時「第二場會談」他也會邀請烏克蘭總統澤倫斯基，進行三方會談。

綜合媒體報導，川普13日在華府的甘迺迪中心（Kennedy Center）出席1場藝術活動，期間他接受媒體訪問時提到關於美俄烏三方領袖會談的構想，川普提到，「我們很有可能會舉行第二次會談，而且將會比第一次更有成效。因為第一次會談是要弄清楚我們現在處於什麼情況，以及我們正在做什麼」。

川普強調，只有在他與普廷會談「進行順利」的情況下，他才會安排第二次會談。川普指出，如果第一場會談順利，第二場會談很快就會舉行，甚至他希望能立即召開，與普廷與澤倫斯基舉行一場快速的第二次會面。川普也說：「如果他們想要讓我在場的話。」

川普對於首度與普廷會談展現樂觀態度，他期盼能取得巨大收穫，並為「第二次會談」奠定良好基礎。川普也提到，如果普廷在安克拉治會談後仍不同意結束戰爭，俄羅斯將面臨「非常嚴厲的後果」，但他並未說明後果為何。

