中國又造謠 AI生成影片誣指菲律賓與馬來西亞軍艦對峙

2025/08/14 00:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國在南海黃岩島附近海域與菲律賓海岸防衛隊爆發衝突，造成中國海警船衝撞自家海軍軍艦，灰頭土臉廣遭訕笑，但造謠能力絲毫未損。菲律賓軍方12日指出，YouTube出現的1部影片，捏造菲國軍艦與馬來西亞海軍，在有爭議的沙巴（Sabah）海域對峙。

數位內容創作者直指，此為中國宣傳機器試圖挽回船艦相撞事件顏面的「傑作」。

香港「南華早報」13日報導，菲律賓武裝部隊12日晚間透過「臉書」與Ｘ平台表示，這部題為「菲律賓對決馬來西亞：沙巴與南海緊張升溫」（Philippines vs. Malaysia: Tensions Rise over Sabah and the South China Sea）的12分鐘影片，所描述的事件根本沒有發生。

據報導，這部由「Info Spark Hub」發佈的人工智慧（AI）生成影片，開頭以旁白描述「週一清晨，菲律賓海軍巡防艦『薩拉馬特號』（BRP Magat Salamat）劃破晨霧，駛向在爭議海域作業的一群漁船。」

接著，馬來西亞巡邏艦「彭亨號」（KD Pahang）前來阻擋，並透過無線電要求菲艦改變航向，離開馬方聲稱的領海。

根據影片內容，菲律賓艦長拒絕退讓，「他堅定表示，自己的軍艦正航行於菲律賓水域，不會被嚇退」。雙方軍艦相距僅數百公尺，全員進入戰備狀態，對峙長達數小時。

影片指稱，這場對峙最終是在緊張談判及幕後溝通後才告結束，並聲稱菲馬兩國緊張關係再起，源於去年11月馬來西亞對菲律賓在2項新法律「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」中，將沙巴納入菲律賓領土一事，提出正式抗議。

菲律賓武裝部隊發表聲明指出，影片所描述的事件是「蓄意散佈的假訊息」，「純屬捏造，絕無此事」，「目的是破壞菲馬兩國60年的外交關係，削弱民眾對武裝部隊的信任，並挑起不必要的緊張局勢。」

菲律賓前海軍軍官、澳洲國防與安全分析師孟蒂羅（Max Montero）看過影片後表示，「資訊戰正在加劇，我們建議民眾注意資訊來源。」

數位內容創作者林賈普（Jon Limjap）則直指，這是「中國宣傳機器全速運轉，試圖挽回中國艦艇相撞事件的顏面。」

報導指出，菲律賓海軍在影片宣稱對峙發生的11日當天，發佈新聞稿證實，9日便派遣飛彈巡防艦「魯納號」（BRP General Antonio Luna）前往馬來西亞，參加大馬海軍在檳城主辦的第3屆「東協多邊海軍演習」，活動自8日起至22日止。

新聞稿表示，這次演習旨在透過港口活動與一系列海上聯合演訓，強化東協各國海軍之間的合作與互信，以應對海上安全挑戰。

此外，菲律賓艦隊還將在25日至29日與大馬海軍舉行雙邊演習，以「進一步透過聯合規劃、航行及戰術海上演練，提升海上安全合作」。

