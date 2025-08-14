「先停火才能談！」德國聯手烏克蘭 反制美俄密室交易

德國總理梅爾茨（右）與烏克蘭總統澤倫斯基8月13日在柏林舉行聯合記者會。（路透）

2025/08/14 00:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美俄阿拉斯加峰會前夕，德國總理梅爾茨 （Friedrich Merz） 挺身為歐洲與烏克蘭劃下談判紅線。他在與烏克蘭總統澤倫斯基舉行的聯合記者會上明確表示，任何和平方案都必須以「停火為開端」，並警告若俄羅斯方面沒有動作，歐美「應該且必須增加壓力」。

根據《路透》報導，梅爾茨在與美國總統川普 進行通話後，發起了這次的歐洲-烏克蘭高層協調。他強調，儘管烏克蘭已準備好就領土問題進行談判，但「對俄羅斯佔領的法律承認，不在討論之列」。

梅爾茨向俄羅斯發出嚴厲警告，稱過去三年半以來，每一次與普廷的對話，都伴隨著俄方更為猛烈的軍事回應。他表示，若這次峰會後再次發生同樣情況，就證明與普廷的對話既不可信、也不成功。

同時，梅爾茨也向川普遞出橄欖枝，表示歐洲已將立場清晰傳達給川普，且「川普總統了解此立場，並在很大程度上認同」。他並承諾：「如果美國現在致力於一項能保障歐洲與烏克蘭利益的烏克蘭和平方案，他將能指望我們在此努力中的全力支持。」

這場由德國主導的預防性外交，旨在為即將到來的川普-普廷會談設定框架，避免烏克蘭與歐洲的利益在強權交易中遭到犧牲，凸顯了歐洲對此次峰會的高度戒心與戰略自主意識。

