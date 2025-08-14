歐美商討俄烏停火 川普將爭取舉辦美俄烏領袖三方會談

歐洲各國領袖今日與川普進行電話會議，烏克蘭總統澤倫斯基（左）與德國總理梅爾茨（右）會後一同出席記者會。（美聯社）

2025/08/14 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家領袖今（13）日與美國總統川普（Donald Trump）開會，討論本週五即將登場的「雙普會」，會後各國領袖皆給出正面回應，稱川普不但認同歐洲對於烏克蘭問題的立場，也明白領土談判必須要讓烏克蘭參與其中，更有意幫烏克蘭「爭取」舉辦美俄烏領袖三方會談。

《路透》報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在記者會上說，川普能廣泛理解歐洲對於俄烏和談的立場，「我們彼此之間進行了非常有建設性且良好的對話。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）透露，川普將「爭取」舉辦讓俄國總統普廷（Vladimir Putin）跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面的美俄烏領袖三方會談，地點可能在歐洲，而關於領土問題，川普也很清楚「只能由烏克蘭總統進行談判」。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）皆在X平台發文稱讚這次會談「非常好」，史塔布更指出，「接下來的幾天還有幾週可能是決定性的。」

