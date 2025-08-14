為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐美商討俄烏停火 川普將爭取舉辦美俄烏領袖三方會談

    歐洲各國領袖今日與川普進行電話會議，烏克蘭總統澤倫斯基（左）與德國總理梅爾茨（右）會後一同出席記者會。（美聯社）

    歐洲各國領袖今日與川普進行電話會議，烏克蘭總統澤倫斯基（左）與德國總理梅爾茨（右）會後一同出席記者會。（美聯社）

    2025/08/14 00:06

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家領袖今（13）日與美國總統川普（Donald Trump）開會，討論本週五即將登場的「雙普會」，會後各國領袖皆給出正面回應，稱川普不但認同歐洲對於烏克蘭問題的立場，也明白領土談判必須要讓烏克蘭參與其中，更有意幫烏克蘭「爭取」舉辦美俄烏領袖三方會談。

    《路透》報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在記者會上說，川普能廣泛理解歐洲對於俄烏和談的立場，「我們彼此之間進行了非常有建設性且良好的對話。」

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）透露，川普將「爭取」舉辦讓俄國總統普廷（Vladimir Putin）跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面的美俄烏領袖三方會談，地點可能在歐洲，而關於領土問題，川普也很清楚「只能由烏克蘭總統進行談判」。

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）皆在X平台發文稱讚這次會談「非常好」，史塔布更指出，「接下來的幾天還有幾週可能是決定性的。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播