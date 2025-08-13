日本東大、京大4名校 留學生有6成是中國人

日本參議員有村治子今年3月提出數據顯示，包括東京大學在內的日本4大名校，15年來中國留學生增加2.1倍到4.4倍，而且占留學生總數約6成。（資料照）

2025/08/13 13:53

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕「外國人問題」在日本剛結束的參院大選成為關注焦點，其中，中國留學生在日本主要大學和研究所的人數激增，已引起日本國會議員的警戒，參議員有村治子今年3月提出數據顯示，包括東京大學在內的日本4大名校，15年來中國留學生增加2.1倍到4.4倍，而且占留學生總數約6成，有村擔心日本的大學將「中國化」，威脅到校園的學術自由。

據有村提出的數字顯示，日本東京大學、京都大學、東京工業大學和東北大學等4大名校，從2009年度到2024年度平均增加了逾3倍。

其中東京大學在2009年度的中國留學生從727人增加到3396人，15年來增加4.4倍，中國留學生占留學生總數也從30%提高到67%。京都大學的中國留學生從571人增加為1674人，增加2.9倍，占留學生總數從40%提高到57%。東京工業大學中國留學生從431人增加為1068人，增加2.5倍，占留學生總數從38%提高到58%。而東北大學中國留學生從608人增加為1302人，增加2.1倍，占留學生總數從45%提高到61%。

中國留學生成為日本大學校園的主流，有村擔心，將會影響學術自由，她舉例指出，澳洲的大學同樣被中國留學生席捲，校園內若有張貼台灣政策或與中國存在有領土爭議地區的地圖，校方就會接到中國留學生抗議。她認為「學術自由」是民主國家大學重視的最大價值，但中國留學生在全部留學生中的比例偏高，呈現寡占化，並不健全。

不只是大學的4大名校，中國留學生人數居高，根據日本學生支援機構（JASSO）統計，2024年度包括日語學校、專科學校、大學到研究所，外國留學生人數超過33.6萬人，其中中國留學生總數達12.3萬以上，也是壓倒性領先其他國家留學生人數。而台灣在日本留學生人數大約在2萬人上下。

中國官方2023年公布的數據，中國在全球的留學生人數逾130萬人，分布於100多個國家和地區，而美、英、澳、加、日等國家中，中國留學生人數常居首位。

日本鄰近中國，治安良好，近年又因日元貶值，日本的大學學費不高再加上具有一定的「品牌力」，所以成為中國留學生熱門的選項之一。

有村以東大為例，平均一年學費約64萬圓（約合台幣13.1萬元），而且本國生和留學生並無差別。幾乎所有開發國家或OECD加盟國，對於本地學生和外地學生（含外國留學生）的學費訂有價差，外地學生必須繳交更高的學費，例如美國加州大學柏克萊分校，加州本地生學費一年約210萬圓，而外地生則要682萬圓左右。

日本不但學費相較低廉，而且對日本國內在學中，不分國籍的博士生還有提供含生活費在內每年290萬圓的獎助金，以最長3到4年的發放期限估算，1名博士生可領到1000萬圓的獎助金，畢業後還不用償還。

這項名為「下一代研究人員挑戰研究計畫」（SPRING）獎助計畫始於2021年，主要是為激發年輕研究者創新能力、促進卓越研究的計畫。2024年度共有1萬0564人獲得獎助，其中有39%為外國博士生共4125人，其中中國留學生占3151人，占外國博士生的7成6。

有村今年3月在國會就此提出質疑並要求修改之後，文部科學省已對這項獎助制度進行行檢討，7月底初步決定，將取消對外國博士生每年約240萬圓生活費補助，本國生則不受影響。

