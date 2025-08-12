被壓成肉餅？中國海警船與自家軍艦相撞 浪花疑遭鮮血「染紅」

中國海警船撞上軍艦前，艦艏站了數名海警人員。（圖翻攝自Philippines Defense Forces Forum）

〔即時新聞／綜合報導〕中國一艘海警船昨（11日）夥同海軍軍艦，夾擊菲律賓海岸防衛隊（PCG）巡邏艇時失控相撞，引發國際熱議。仔細看菲國官方釋出的事發影片，中國海警船撞上軍艦前，艦艏站了數名海警人員，相撞後掀起的海浪，疑似被鮮血染紅，有消息猜測至少2名中國海警身亡。另，非營利組織「海燈」（SeaLight）指出，事故發生後，中方派出至少多艘艦艇在黃岩島附近展開搜救行動。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）昨天表示，11日他們派出巡邏艦「特蕾莎·馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua）、「蘇祿號」（BRP Suluan）和「帕馬馬拉卡亞號」（MV Pamamalakaya）到黃岩島附近執行護漁任務，過程中舷號3104的中國海警船和052D型飛彈驅逐艦「桂林號」（舷號164）迫近並做出危險動作，其中蘇祿號一度被夾擊，甚至被3104艦的水砲鎖定。

從塔里埃拉曝光的影片可以看到，3104艦開著水砲高速朝蘇祿號靠近，但桂林號不知為何突然擋在面前，3104艦就這樣狠狠撞上桂林號，艦艏嚴重毀損凹陷，無法繼續航行，桂林號左側船身也出現明顯傷痕和裂縫。據悉，菲國人員見狀馬上提出協助搜救落水人員和提供醫療支援，但未獲中方回應。

仔細看事發影片，3104艦朝蘇祿號靠近時，艦艏站了數名中國海警，疑似注意右側過桂林號突然插入，海警趕緊搬出防撞墊，下秒衝撞事故發生，發出巨大聲響。更可怕的是，2艦相撞後，桂林號掀起的浪花疑似「染紅」，不少人認為可以能是當時3104艦船首處人員遇難，按當下撞擊力道，恐兇多吉少。

軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」今天（12日）PO文表示，「根據畫面顯示，在碰撞前幾秒鐘，有三名海警人員在3104號艦艏，2人在最前端執行放置防撞浮球的操作，1人位置稍遠，但幾秒後3104艦就撞到052D，船艏至少被擠壓潰縮了5公尺，按照撞擊聲音出現的時間計算，艦艏最前方2人連跳海逃生的時間都沒有。」

「中國官媒迄今對撞船事件三緘其口，許多中國網民認為應該有傷亡，所以官方連公式化的『專業對應』等內容都沒有。此外不少微博權威博主帳號，都擺出蠟燭或類似哀弔的符號，微博AI整理內容表示『部分帳號稱兩人犧牲，但無官方證實』。至於畫面中站比較遠的第3人可能是跳海逃生，據傳被菲艦救起，但目前無相關證據。由於撞擊力大，3104艦內部應該也有不少人員受傷。」

另外，關注中方在南海進行灰色地帶活動的非營利組織「海燈」，今天上午指出，自昨天3104艦與桂林號相撞事故發生以來，有至少1支中國海警船隊和8艘民兵船在黃岩島淺灘以東15至25海里處開展搜救行動。值得一提的是，受創的3104艦，在事故發生前，安裝在船舶上自動追蹤系統（AIS，供船舶交通管理系統辨識及定位，避免在海上發生碰撞事故）就處於關閉狀態。

