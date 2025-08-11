維蘇威火山劇烈燃燒 義大利緊急動員多線作戰

自8日後大火一直在義大利維蘇威火山國家公園肆虐。（歐新社）

2025/08/11 13:54

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕義大利消防員和軍隊10日在維蘇威火山（Vesuvius）山腰撲滅1場山火，坎帕尼亞（Campania）那不勒斯（Naples）附近所有通往火山徒步路線已對遊客關閉。大火自8日起在火山肆虐，迫使義大利在數條戰線上滅火。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，義大利國家消防部門表示，目前有12隻地面救援隊和6架加拿大航空公司飛機執行滅火任務。

自8日後大火一直在維蘇威火山國家公園肆虐。該公園於西元79年因火山爆發而埋藏龐貝古城，如今已成為重要旅遊勝地。

坎帕尼亞指出，滅火工作仍在3條戰線上持續進行。火勢主要集中在維蘇威火山區索馬山（Somma）一側山坡上，該山坡植被茂密。

為消滅火勢，坎帕尼亞軍隊建立防火帶，並從義大利其他地區調派增援消防員。現場團隊還使用無人機，監測火勢蔓延情形。

維蘇威火山國家公園負責人盧卡（Raffaele de Luca）聲稱，公園受野火影響區域面積約500公頃。該公園9日說，出於安全考慮和方便滅火工作，公園步道暫停對遊客開放。

專家表示，由於全球暖化導致夏季熱浪加劇，歐洲國家越來越容易遭受野火侵襲。歐洲部分地區經歷近代史上最熱6月。歐洲中期天氣預報中心專家伯吉斯（Samantha Burgess）說，異常炎熱天氣使數百萬歐洲人面臨高溫，6月氣溫與7月和8月氣溫更為接近。

