為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    維蘇威火山劇烈燃燒 義大利緊急動員多線作戰

    自8日後大火一直在義大利維蘇威火山國家公園肆虐。（歐新社）

    自8日後大火一直在義大利維蘇威火山國家公園肆虐。（歐新社）

    2025/08/11 13:54

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕義大利消防員和軍隊10日在維蘇威火山（Vesuvius）山腰撲滅1場山火，坎帕尼亞（Campania）那不勒斯（Naples）附近所有通往火山徒步路線已對遊客關閉。大火自8日起在火山肆虐，迫使義大利在數條戰線上滅火。

    根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，義大利國家消防部門表示，目前有12隻地面救援隊和6架加拿大航空公司飛機執行滅火任務。

    自8日後大火一直在維蘇威火山國家公園肆虐。該公園於西元79年因火山爆發而埋藏龐貝古城，如今已成為重要旅遊勝地。

    坎帕尼亞指出，滅火工作仍在3條戰線上持續進行。火勢主要集中在維蘇威火山區索馬山（Somma）一側山坡上，該山坡植被茂密。

    為消滅火勢，坎帕尼亞軍隊建立防火帶，並從義大利其他地區調派增援消防員。現場團隊還使用無人機，監測火勢蔓延情形。

    維蘇威火山國家公園負責人盧卡（Raffaele de Luca）聲稱，公園受野火影響區域面積約500公頃。該公園9日說，出於安全考慮和方便滅火工作，公園步道暫停對遊客開放。

    專家表示，由於全球暖化導致夏季熱浪加劇，歐洲國家越來越容易遭受野火侵襲。歐洲部分地區經歷近代史上最熱6月。歐洲中期天氣預報中心專家伯吉斯（Samantha Burgess）說，異常炎熱天氣使數百萬歐洲人面臨高溫，6月氣溫與7月和8月氣溫更為接近。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播