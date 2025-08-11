為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    慘！日8旬翁遇投資詐騙損失2千萬 又遭同樣手法騙走5千萬

    日本82歲遇到投資詐騙損失1億日圓，後續又被相同手法騙走2.75億日圓。（彭博）

    2025/08/11 10:24

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一再上當！日本滋賀縣大津市82歲老翁，今年遇到投資詐騙損失1億日圓（約新台幣2024萬元），孰料他完全沒學到教訓，後續又被相同手法騙走2.75億日圓（約新台幣5570萬元）。

    《讀賣新聞》報導，大津北警察署10日表示，受害老翁在第1次上當後，今年5月又加入了2個和投資有關的Line群組，當中有個自稱是投資助理的女性和他聯繫，聲稱中籤機率很高慫恿他參加股票抽籤，並謊稱他抽中了因此要付錢。

    老翁被對方的話術騙得團團轉，截至7月23日為止一共向23個網路銀行帳戶匯款36次，總金額為2.75億日圓，直到他後來想取錢時被告知要支付手續費，這才驚覺狀況不對連忙問兒子這是怎麼回事，進而得知自己被騙了。

    大津北警察署透露，老翁在今年春季的另1起投資詐騙案中，已被騙走1億日圓，沒想到又繼續受害。據了解，老翁曾指稱他知道投資詐騙的手法，認為自己絕不會上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

