    美駐北約大使：澤倫斯基可能出席「雙普會」

    美國駐北約大使惠塔克10日表示，烏克蘭總統澤倫斯基（中）可能出席本週美國、俄羅斯舉行的領導人峰會。左為川普、右為普廷。（美聯社資料照）

    2025/08/11 08:36

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使惠塔克（Matthew Whitaker）當地時間10日表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能出席本週美國、俄羅斯舉行的領導人峰會。

    據《法新社》報導，惠塔克10日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時稱，澤倫斯基15日可能加入美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在阿拉斯加州的會談。

    惠塔克說：「是的，我確實認為這有可能。當然，不可能達成牽涉其中的每一個人都不同意的協議。我的意思是，顯然讓這場戰爭結束才是當務之急。」

    澤倫斯基可能缺席停火峰會引發外界疑慮，因為美俄協議可能涉及「領土交換」，迫使基輔放棄大片領土。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）10日表示，希望並且假定澤倫斯基會參與這場峰會。

    歐盟、德國、法國、英國等國領袖已發表聯合聲明，重申烏國邊界「絕不能以武力改變」，呼籲提供基輔「強而有力且可靠的安全保障」，使烏國能有效捍衛其主權和領土完整。

