烏克蘭成最大輸家？「雙普會」排除澤倫斯基

川普（中）和普廷（右）即將會晤談烏俄止戰，但澤倫斯基（左）未能參與引起外界質疑。（法新社）

2025/08/09 14:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷敲定15日在阿拉斯加舉行峰會，以終止蔓延3年半的烏俄戰爭。《美國國家廣播公司》（NBC）9日分析，就在烏克蘭和歐洲盟友認為川普對烏俄戰爭的態度正在轉變之際，「雙普會」排除澤倫斯基參與，似乎給了普廷一次巨大的外交勝利。

分析指出，川普最初暗示，唯有普廷同意與澤倫斯基會面，他與普廷才會見面。這是澤倫斯基長期以來的呼籲，但遭到莫斯科拒絕。然而，川普打消普廷和澤倫斯基必須會面的想法，這引發雙邊談判可能排除基輔的可能性。

請繼續往下閱讀...

英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute）國際研究主任艾爾（Jonathan Eyal）直言，烏克蘭面臨的危險實際上相當嚴重，歐洲各國政府也將會感到恐慌。

艾爾進一步解釋，烏克蘭的噩夢現在離現實更近了一步，「川普會因為將普廷拉上談判桌而感到高興，他（川普）會欣然接受任何形式的提議，將虎頭蛇尾的妥協方案當成其主要成就的風險非常高」。總部位於美國紐澤西州羅斯蘭的非營利組織「烏克蘭希望」（Hope for Ukraine）表示，這種妥協可能是暫時的停火，這將使俄國能夠補充軍隊，並使其經濟逃脫國際制裁。

「烏克蘭希望」執行長博耶奇科（Yuriy Boyechko）直言，即使沒有達成停火協議，「與川普的會面，對普廷來說都將是重大的外交勝利。普廷希望打破外交孤立，而這樣的會晤將滿足他的自尊心」。博耶奇科補充道，川普與普廷的會晤是一個陷阱，川普絕對不能落入陷阱。

艾爾提到，烏克蘭此時已陷入困境，澤倫斯基不能表現出破壞川普倡議的樣子。在2月份與川普在白宮發生災難性衝突後，澤倫斯基在過去2個月小心翼翼地修復與川普的關係，現在表現出對這次「雙普會」的不屑一顧，對澤倫斯基來說將是最糟糕的事。

許多烏克蘭人已對「雙普會」表示懷疑。早在峰會宣布之前，政治學家、前烏克蘭政府副部長拜登科（Artem Bidenko）就預測，普廷「很可能會向川普做出某種讓步」，而川普會說「你看，我做得很好，我已經在實現和平，人們不會再死去了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法