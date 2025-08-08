火星驚見「珊瑚岩」！NASA探測車發現水痕 潛藏生命可能

珊瑚岩尺寸雖小，卻可能揭示火星遠古水源痕跡與地質演變。（圖擷取自NASA官網）

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）好奇號（Curiosity）探測車近日在火星拍攝到一塊形似「珊瑚」的岩石，這項發現不僅再次證明火星曾經擁有液態水，也讓科學家對火星古代可能孕育生命的可能性，重新燃起希望。

根據《NASA》刊登文章，這塊岩石約1英吋（2.5公分）寬，呈淺色且經風蝕，位於火星的蓋爾撞擊坑（Gale Crater）內，該地區長期以來被認為曾有水源。NASA指出，這些奇特形狀的岩石，是數十億年前液態水滲入岩石裂縫後乾涸，留下礦物質所形成的結構，類似地球上的自然過程。

除了這次的珊瑚岩，好奇號過去也曾拍攝到類似的岩石，包括今年6月發現、被暱稱為蜘蛛網的地質結構，顯示火星在古代不僅有湖泊與河流，甚至可能曾有海洋存在。

NASA表示，這些風化留下的礦物脈絡，是在火星水源逐漸乾涸之際，地下水仍在地表下活動所產生的證據。數十億年的風沙侵蝕剝去了岩石，但保留下了堅硬的礦物，形成如今可見的脈絡與紋路。

這項發現再次突顯火星曾經是一個水資源豐富、潛藏生命可能的星球，未來或有更多類似證據陸續出現，揭開這顆紅色星球的遠古祕密。

除了珊瑚岩，好奇號過去也發現形似「蜘蛛網」的脈絡結構。（圖擷取自NASA官網）

NASA表示，火星曾有河流、湖泊，甚至可能有過一片海洋。示意圖。（圖擷取自NASA官網）

