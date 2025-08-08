為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    火星驚見「珊瑚岩」！NASA探測車發現水痕 潛藏生命可能

    珊瑚岩尺寸雖小，卻可能揭示火星遠古水源痕跡與地質演變。（圖擷取自NASA官網）

    珊瑚岩尺寸雖小，卻可能揭示火星遠古水源痕跡與地質演變。（圖擷取自NASA官網）

    2025/08/08 22:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）好奇號（Curiosity）探測車近日在火星拍攝到一塊形似「珊瑚」的岩石，這項發現不僅再次證明火星曾經擁有液態水，也讓科學家對火星古代可能孕育生命的可能性，重新燃起希望。

    根據《NASA》刊登文章，這塊岩石約1英吋（2.5公分）寬，呈淺色且經風蝕，位於火星的蓋爾撞擊坑（Gale Crater）內，該地區長期以來被認為曾有水源。NASA指出，這些奇特形狀的岩石，是數十億年前液態水滲入岩石裂縫後乾涸，留下礦物質所形成的結構，類似地球上的自然過程。

    除了這次的珊瑚岩，好奇號過去也曾拍攝到類似的岩石，包括今年6月發現、被暱稱為蜘蛛網的地質結構，顯示火星在古代不僅有湖泊與河流，甚至可能曾有海洋存在。

    NASA表示，這些風化留下的礦物脈絡，是在火星水源逐漸乾涸之際，地下水仍在地表下活動所產生的證據。數十億年的風沙侵蝕剝去了岩石，但保留下了堅硬的礦物，形成如今可見的脈絡與紋路。

    這項發現再次突顯火星曾經是一個水資源豐富、潛藏生命可能的星球，未來或有更多類似證據陸續出現，揭開這顆紅色星球的遠古祕密。

    除了珊瑚岩，好奇號過去也發現形似「蜘蛛網」的脈絡結構。（圖擷取自NASA官網）

    除了珊瑚岩，好奇號過去也發現形似「蜘蛛網」的脈絡結構。（圖擷取自NASA官網）

    NASA表示，火星曾有河流、湖泊，甚至可能有過一片海洋。示意圖。（圖擷取自NASA官網）

    NASA表示，火星曾有河流、湖泊，甚至可能有過一片海洋。示意圖。（圖擷取自NASA官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播