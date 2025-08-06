搶佔太空能源戰略據點！美力拚2030前月球、火星設核反應爐

NASA的月球表面核分裂能源系統構想圖。（取自NASA網站，Credit: NASA）

2025/08/06 23:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）正在加速推動在月球和火星設置核能反應爐，力圖在2030年前發射首套系統，希望搶在中國與俄羅斯前，建立太空能源戰略據點。

《法新社》5日報導，運輸部長兼NASA代理署長達菲（Sean Duffy），7月31日簽署的一項指示指出，NASA將在半年內選出兩家商業團隊，就太空核能反應爐建置計畫提案，並且將任命一專責此事務的高層主管統籌。

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法新社5日所見這道指示內容，此前由政治新聞網站《政客》（Politico）率先披露。這項指示是美國總統川普第二任內，優先進行載人太空探索，而非純科學研究的最新跡象，也透露出美中俄太空競爭升溫。

該指示指出，這項計畫攸關搶在中國、俄羅斯的合作計畫之先，實現月球核能發電，「自從2024年3月以來，中俄已至少3次宣布計畫2030年代中期前，在月球建立核反應爐」，「第一個達成此目標的國家，就可能宣告一塊排他區，若美國未率先達成，可能顯著妨礙美國的阿提米絲計畫（Artemis）」。

不像太陽能，核分裂反應爐可全天運作，對於會經歷一連數週永夜的月球南極，或者火星沙塵暴來說，尤其具有價值。NASA自2000年起已投入2億美元，研發小型、輕量核分裂反應系統，不過尚無任何系統達到可發射階段。最近一次是在2023年，完成3項各500萬美元的產業研究，著重發電量40千瓦（kW），足供30戶家庭連續10年用電。

至於在火星部署核反應爐，是NASA在2024年12月就已正式拍板，將核能作為火星探測的動力來源，列為人類探索火星必要的7大關鍵決策第一項。根據產業界的意見，若要支援包括資源開採、生命維持與通訊等人類探索長期任務，火星電力需求至少100千瓦。NASA設定使用可搭載15噸設備的重型登陸器，並以「做好2030財政年度第一季發射的準備」為目標，意即2029年底發射。

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