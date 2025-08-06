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    使命途中犧牲！ 美醫療運輸機墜毀亞利桑那 4人死亡

    1架醫療運輸飛機墜毀在亞利桑那州北部納瓦霍族領地。（擷自X@iglesias_gabby）

    1架醫療運輸飛機墜毀在亞利桑那州北部納瓦霍族領地。（擷自X@iglesias_gabby）

    2025/08/06 10:07

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國原住民納瓦霍族（Navajo）表示，1架醫療運輸機5日墜毀在亞利桑那州北部納瓦霍族領地並起火，造成4人死亡。

    根據《美聯社》報導，這起事故涉及來自新墨西哥州阿爾伯克基（Albuquerque）CSI航空公司，墜機地點位於欽利（Chinle）附近的機場。機上人員皆為醫療人員，當時正前往一家醫院接送病人。

    美國聯邦航空管理局（FAA）指出，這架比奇300型飛機（Beechcraft 300）5日下午降落在機場時墜毀。

    當地警察局長亞齊（Emmett Yazzie）聲稱，當時飛機試圖在機場降落，但不幸出現故障。亞齊拒絕提供墜機其他細節，只表示他正等待聯邦調查人員調查。納瓦霍族也說，尚不清楚墜機原因。

    納瓦霍緊急事務管理部主任桑多瓦爾（Sharen Sandoval）表示，該飛機從阿爾伯克基起飛，前往欽利聯邦印第安人健康服務醫院接1名需要重症監護病人。

    納瓦霍族領袖尼格倫（Buu Nygren）在社群媒體上表示，得知墜機事件後他心碎不已。他指出，飛機上的人致力於拯救他人，他們的離世令整個納瓦霍族深感悲痛。

    美國國家運輸安全委員會（NTSB）和美國聯邦航空管理局（FAA）正在調查此事。

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