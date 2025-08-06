艾普斯坦案延燒！美國會傳喚前總統柯林頓夫婦作證

美國會傳喚前總統柯林頓夫婦，為艾普斯坦淫亂案作證。（法新社資料照）

2025/08/06 07:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會針對已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案的調查再度升級，眾議院監督委員會已向美國前總統柯林頓（Bill Clinton）及其妻希拉蕊（Hillary Clinton）等一系列高知名度人物發出法律傳票。

英國廣播公司（BBC）報導，此舉由共和黨籍的委員會主席柯默（James Comer）主導，旨在獲取更多關於艾普斯坦案的歷史資訊。此前，現任總統川普的政府決定不再公布更多關於這位已故金融家的聯邦檔案，引發了部分川普支持者與民主黨人的憤怒。

請繼續往下閱讀...

在川普政府與部分支持者就此案產生分歧之際，這個由兩黨議員組成的委員會投票決定發出傳票。柯默在致柯林頓的信中表示，委員會必須「對聯邦政府執行性販運法的情況，特別是對艾普斯坦案的處理方式，進行監督」。

柯林頓夫婦與艾普斯坦的關係長期受到批評者質疑。一位發言人曾承認，柯林頓在2002至2003年間，曾四次搭乘艾普斯坦的私人飛機，並於2002年在紐約與其會面。傳票中引述了這些事件及其他指控，作為傳喚理由。

除了柯林頓夫婦，委員會還傳喚了多位前司法部長與聯邦調查局（FBI）局長，包括柯米（James Comey）與穆勒（Robert Mueller）。 宣誓作證預計將從本月開始，持續至秋季，柯林頓的作證日期排定在10月14日。

目前尚不清楚被傳喚的個人是否會出席，以及是否會公開作證。在過去200年中，僅有四位美國前總統收到過國會傳票，其中只有兩位提供了證詞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法