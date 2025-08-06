違法出口輝達H100晶片 2中國公民在加州被捕

兩名中國公民涉嫌非法向中國運送價值約數千萬美元的AI晶片而在加州被捕，兩人試圖運往中國的晶片之中也包括輝達的H100晶片。（路透）

2025/08/06 08:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部5日指出，有兩名中國公民涉嫌非法向中國運送價值約數千萬美元的人工智慧（AI）晶片而在加州被捕，兩人試圖運往中國的晶片之中也包括AI巨頭輝達（NVIDIA）的H100晶片。

根據《路透》報導，刑事告訴狀內容指出，居住於加州洛杉磯郡巴沙迪納（Pasadena）的28歲居民耿川（Chuan Geng，音譯），以及住在南加州艾爾蒙地（El Monte）的28歲居民楊時薇（Shiwei Yang，音譯），被指控在2022年10月到2025年7月間，在未經美國商務部許可的狀況下將輝達先進晶片和其他技術出口至中國。

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耿川和楊時薇於2022年在艾爾蒙地成立「ALX Solutions」公司，時間點在美國對中國祭出全面技術出口管制之後，依照美國出口管制規定，要將晶片運往中國必須取得出口許可。一位隸屬於美國商務部的調查員在訴狀中表示，「ALX Solutions」從2023年8月到2024年7月間，進行20多筆出口，貨物目的地是位於新加坡及馬來西亞的轉運公司。此外，「ALX Solutions」在2024年1月收到來自一家中國公司的款項，金額為100萬美元，另有多筆來自香港、其他中國公司的款項。

調查員指出，「ALX Solutions」在2023年8月到2024年7月間向伺服器大廠美超微（Super Micro Computer Inc.）採購超過200枚輝達H100晶片，並申報終端使用者位在新加坡與日本。除了輝達H100晶片外，耿川和楊時薇也被指控將輝達「PNY GeForce RTX 4090」顯示卡非法運往中國，此型號顯示卡要出口至中國時，同樣需要申請許可才能出口。

美國司法部指出，耿川和楊時薇4日晚間在洛杉磯聯邦地區法院出庭，由於耿川為美國永久居民，已繳交25萬美元保釋金獲釋；楊時薇則因簽證過期卻未離境，預計將於8月12日出席羈押聽審會。

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