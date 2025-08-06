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    貝森特無意執掌聯準會　川普候選名單減至4人

    2025/08/06 04:15

    〔中央社〕美國總統川普今天表示，他已將聯邦準備理事會（Fed）主席的潛在人選縮減至4人，財政部長貝森特（Scott Bessent）已不在考慮名單中。

    法新社報導，川普並未明確透露他正在考慮的人選名單。不過，隨著現任主席鮑爾（Jerome Powell）的任期將於2026年5月屆滿，外界一直將貝森特視為可能的接班人選之一。

    川普的決定備受各界關注，因為他屢次批評聯準會在降息方面老是慢半拍，而聯準會官員仍持續評估關稅對經濟的影響。

    川普接受財經媒體CNBC訪問時說：「我很喜歡史考特（貝森特），但他想留在原本的位置。」

    川普補充說：「我將把他從名單上移除，因為我昨晚問他，『這是你想要的嗎？』他說，『不，我想留在原本的位置』。他還說，『我想與你共事』。」

    目前可能接替鮑爾的人選包括聯準會前理事華許（Kevin Warsh）和白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）。

    川普對CNBC說道，「這兩位凱文（指華許和哈塞特）表現不錯，還有另外兩位人選也很不錯。」

    其他人選還包括聯準會理事華勒（Christopher Waller），他在最近一次聯準會政策會議中支持調降利率、反對利率按兵不動。原）1140806

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