瑞典總理用AI施政 專家：我們又不是投給ChatGPT

瑞典總理克里斯特森坦承，他在治理國家時經常諮詢AI工具以獲取「替代意見」，引發外界抨擊。（歐新社檔案照）

2025/08/06 05:38

〔國際新聞中心／綜合報導〕瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）近日坦承，他在治理國家時經常諮詢人工智慧（AI）工具以獲取「替代意見」，引發外界抨擊。

領導瑞典中右翼聯合政府的克里斯特森表示，他使用過包括ChatGPT和法國 LeChat在內的工具，並透露其同僚在日常工作中也使用AI。

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英國衛報5日報導，克里斯特森在接受瑞典大報「工業日報」（Dagens industri）訪問時說：「我自己經常使用它。即使只是為了獲得替代意見，例如別人做了什麼？我們是否應該採取完全相反的作法之類。」

然而，科技專家對政治人物以這種方式使用AI表示擔憂。瑞典「晚報」（Aftonbladet）更在社論中指責克里斯特森「陷入寡頭們的AI偏執狂」（fallen for the oligarchs’ AI psychosis）。

卡爾斯塔德大學（Karlstad University）電腦科學研究員費雪—許布納（Simone Fischer-Hübner）在接受《晚報》訪問時警告：「必須非常小心，尤其是使用ChatGPT處理敏感資訊時。」

總理發言人塞繆爾森（Tom Samuelsson）隨後表示，克里斯特森在使用AI時並未冒險，「當然，不會將涉及安全敏感的資訊放入系統，AI主要被當作一種參考工具。」

然而，烏米亞大學（Umeå University）負責任人工智慧教授迪努姆（Virginia Dignum）指出，AI並不能對政治理念提供有意義的意見，它只是反映了開發者的觀點。

她對「每日新聞」（Dagens Nyheter）表示：「他愈是依賴AI做簡單的事情，就愈容易對這個系統過度自信…我們必須要求可靠性可以被保證。畢竟我們不是投票給ChatGPT。」

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