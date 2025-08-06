五角大廈再爆爭議 防長代理幕僚長想趕走白宮聯絡員未果

據傳美國國防部長赫格塞斯的代理幕僚長布瑞亞（左），試圖撤換白宮駐國防部聯絡員麥尼特，爆發衝突。（路透檔案照）

2025/08/06 05:32

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防部在部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上任以來爭議不斷。知情人士4日透露，赫格塞斯的代理幕僚長近期曾試圖撤換1名派駐五角大廈的白宮高級聯絡員，但在白宮干預下未能成功。華盛頓郵報指出，這場爭端動搖了赫格塞斯與白宮之間原本脆弱的默契。

華郵4日獨家報導，赫格塞斯的代理幕僚長布瑞亞（Ricky Buria）上週與白宮駐國防部聯絡員麥尼特（Matthew A. McNitt）爆發衝突。麥尼特主要負責協調五角大廈的人事政策，布瑞亞則對他在甄補國防部長辦公室職位時，遭遇白宮阻力而感到不滿。同時，白宮拒絕讓布瑞亞正式擔任位高權重的幕僚長職位，也是矛盾之一。

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數名知情人士披露這起此前從未曝光的衝突，並要求匿名以免遭到川普政府報復。

據透露，布瑞亞在許多混亂事件中扮演核心要角，試圖讓赫格塞斯遠離其他高級顧問，並控制五角大廈內部運作。布瑞亞是退役陸戰隊上校，接替赫格塞斯最初選擇的幕僚長卡斯伯（Joe Kasper），4月以來一直以事實上的幕僚長身分行使權力。

此前由於已有數名人選拒絕接任，五角大廈和白宮達成協議，允許布瑞亞以非正式身分擔任幕僚長。知情人士說，當布瑞亞試圖撤換麥尼特時，白宮官員出面阻止這項行動。

對此，白宮發言人凱利（Anna Kelly）在聲明中表示，總統川普「完全支持赫格塞斯部長及其努力，將國防部重新聚焦於戰士，而非多元化與所謂『覺醒議程』。」

凱利指出，國防部的政治任命已完成90％，包括麥尼特在內的所有人員「都體現了本屆政府共同的使命，即確保我們的軍隊成為世界上最致命的戰鬥力量。」聲明中並未提及布瑞亞。

目前並不清楚赫格塞斯是否支持，或是否事先知道布瑞亞撤換麥尼特的行動。

國防部發言人兼赫格塞斯高級顧問帕內爾（Sean Parnell）則指此事為「假新聞」，「這種無稽之談不會分散我們團隊的注意力，也不會阻止我們完成使命。」麥尼特和布瑞亞均未回應置評請求。

這場爭端只是川普重返白宮6個月以來，一系列內部衝突的最新案例。赫格塞斯上任以來，五角大廈充斥著突如其來的解職、人事衝突、威脅，與其他形式的功能失調，已引起國會關注，並持續受到白宮密切監督。

赫格塞斯與布瑞亞頻繁與五角大廈多名高階將領爆發衝突。最近，赫格塞斯取消參謀首長聯席會議作戰主任、陸軍中將席姆斯（Douglas Sims）的晉升計畫，儘管參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）親自向他提出請求，但最終仍未能改變決定。作戰主任被視為軍中最重要的職位之一，目前暫由陸戰隊少將利瑟夫斯基（Stephen Liszewski）代理。川普已提名海軍中將凱徹（Fred Kacher）接任，正等待聯邦參議院確認。

更早前，赫格塞斯因擔心內部消息外洩，曾威脅對部分官員進行測謊，其中便包括席姆斯。這項措施曾於4月至5月間短暫執行，後因白宮介入而喊停。

美國國防部長赫格塞斯上任以來，五角大廈充斥著突如其來的解職、人事衝突、威脅，與其他形式的功能失調，已引起國會關注，並持續受到白宮密切監督。（歐新社檔案照）

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