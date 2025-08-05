為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    共同反制中國！ 印、菲升級戰略夥伴關係

    菲律賓總統小馬可仕（左）與印度總理莫迪（右），5日在新德里海得拉巴宮（Hyderabad House）舉行會談。（歐新社）

    菲律賓總統小馬可仕（左）與印度總理莫迪（右），5日在新德里海得拉巴宮（Hyderabad House）舉行會談。（歐新社）

    2025/08/05 23:42

    〔國際新聞中心／綜合報導〕印度與菲律賓5日簽署一系列安全合作協議，升級雙方的戰略夥伴關係，深化兩國在防務、海事與貿易領域的合作，並論及發展潛艦基礎設施的相關議題，以共同應對日趨強勢的中國。

    菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）5日與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行雙邊會談。雙方達成的協議包括加強兩國陸、海、空3軍合作。印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）表示，雙方還同意擴大太空、觀光、文化及數位科技等領域的合作。

    莫迪在會談後指出，印度與菲律賓「致力於在印太地區實現和平、安全、繁榮及以規則為基礎的秩序。」小馬可仕則說，這項戰略夥伴關係「無疑將超越雙邊關係的範疇，產生廣泛影響」。

    小馬可仕向莫迪表示，「我們希望與貴國合作，共同維護自由且開放的印太地區。」

    值此菲印2國深化防務合作之際，小馬可仕4日抵達印度，展開為期5天的訪問行程。兩國海軍3日更首次在南海爭議海域舉行聯合巡邏，這場高調的軍事部署已引發中國不滿。

    此外，菲律賓已向印度採購「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈。根據2022年簽署的3.75億美元協議，該系統已於今年4月開始交付。

    小馬可仕表示，「我們對菲律賓國防現代化的快速進展，以及印度本土國防工業做為合作夥伴能力不斷擴展感到滿意，布拉莫斯計畫正是這一合作的典範。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播