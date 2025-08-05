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    澳洲防長宣布 向日本三菱重工採購11艘新型巡防艦

    日本「最上級」巡防艦將成為澳洲海軍未來主要戰力之一。（法新社）

    日本「最上級」巡防艦將成為澳洲海軍未來主要戰力之一。（法新社）

    2025/08/05 22:43

    〔編譯林家宇／綜合報導〕澳洲國防部長馬勒斯5日宣布，決定以65億美元（約1962億台幣）向日本三菱重工採購11艘新型巡防艦，強化海軍水下及防空作戰能力。澳洲國防工業部長康洛伊直言，三菱重工在花費、性能和時程表上都是「明顯的贏家」，且已經為澳洲分配了三艘巡防艦的生產排程，對於日方準時交付具高度信心。

    坎培拉2024年判斷當前國防戰力「不符目標」，提出43億至68億美元預算汰換現行澳洲海軍主力「紐澳軍團級」（Anzac-class）巡防艦。經過評選，三菱重工在與德國蒂森克虜伯海事系統公司的最終競爭中脫穎而出。依照規劃，三菱重工將從2029年先交付首批三艘「最上級」（Mogami-class）巡防艦（日稱「護衛艦」），預計2030年服役。另外8艘預計於西澳洲建造，正式合約排定2026年簽署。

    日本擁有強大重工業實力，但在國防領域上受限於二戰後「武器禁止出口三原則」無從發揮。2014年解禁後，日方唯一的主要外銷成果為2020年與菲律賓達成的雷達系統協議。2016年一度有望拿下澳洲的潛艦建造合約，最終不敵法國。為了搶下本次訂單，除了提議在澳洲本地生產，日方還承諾，澳方取得船艦的排序會先於日本海上自衛隊。

    依照澳洲對海軍的戰力規劃，預計戰艦數量從去年的11艘，在2040年中後期增加至26艘，這將使得澳洲艦隊的規模達到二戰後之最。

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