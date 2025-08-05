南極歌王是牠！ 海豹水下「唱兒歌」1天13小時

南極的豹海豹。（法新社）

2025/08/05 22:23

〔編譯管淑平／綜合報導〕人類的兒歌，旋律簡單、重複性高，澳洲一份研究發現，生活在南極的豹海豹（Hydrurga leptonyx）在水下發出的聲音，其結構也類似於人類的兒歌，可能用於求偶或者宣示領域。

澳洲新南威爾斯大學研究團隊1日發表這份在《科學報告》（Scientific Reports）期刊刊登的研究，研究分析1992到1994年、1997年到1998年間，每年10月底到次年1月，在南極戴維斯海（Davis Sea）水下收錄的音檔，鎖定26隻雄性豹海豹的歌聲。

請繼續往下閱讀...

雄海豹每年這段期間，可以一天13小時都在唱歌。率領研究的演化與生態學教授羅傑斯（Tracey Rogers）說，牠們「就像南極海的鳴禽，在繁殖季節，只要在水中放麥克風，就可以聽到牠們唱歌」。

這些歌聲主要由5個聲音構成，也就是海豹彼此間常用的呼喚聲，重點在於每隻雄海豹如何編排這些音符。研究人員測量音符排列的可預測性和隨機性，並與座頭鯨、瓶鼻海豚、松鼠猴發出的聲音結構和人類多種音樂風格相比。

結果發現和人類兒歌高度相似。參與研究的海洋生物聲學博士候選人錢伯斯（Lucinda E. H. Chambers）指出，「兒歌旋律簡單、重複且易於記住，豹海豹歌聲中有同樣的特色」；海豹唱的「歌」不像人類的那麼複雜，但是也非隨機發出的噪音，「是恰好介於這兩者之間，既獨特又高度結構化」。

研究認為，這些歌聲之結構有利水下遠距離傳播，其目的可能與求偶有關，也可能用來宣示領域，或者雄性展現其體能。錢伯斯說，「牠們就好像在說：我是最強壯的，看看，我能唱這麼久」。研究團隊下一步將了解這5個聲音是否隨世代演變，以及海豹是否以歌聲編排模式，當做獨有的身分象徵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法