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    一天上班不到4小時？微軟工程師曝辦公日常 一票網友超羨慕

    微軟一名女工程師在IG上分享她的辦公室日常，影片中不只展現悠閒的工作節奏，還展現豐富的員工福利與多次休息時間，示意圖。（彭博）

    微軟一名女工程師在IG上分享她的辦公室日常，影片中不只展現悠閒的工作節奏，還展現豐富的員工福利與多次休息時間，示意圖。（彭博）

    2025/08/05 22:18

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕微軟一名工程師在IG上分享辦公日常，影片中不只展現悠閒的工作節奏，還有豐富的員工福利與多次休息時間。影片曝光後，引起網友兩極評論，有人羨慕不已，也有人批評這樣的工作環境根本是「成人托嬰中心」。

    紐約郵報》報導，印度微軟一名女工程師辛哈爾（Mansi Singhal），近日因一支IG Reels影片爆紅。影片中，她記錄了自己一天的辦公室生活，從悠閒的早餐、下午茶時間，到中途的遊戲時間；整天上班看起來很悠閒，許多人因此好奇她的工作時長。有人根據影片中的時間推算，她一天實際工作時間頂多約6小時15分鐘，甚至有人認為可能不到4小時。

    影片曝光後，有網友質疑「她下午1點吃午餐，2點15才回來，這樣也太誇張」。也有人將這樣的辦公環境形容為「成人托嬰中心」，嘲諷「裝忙比真的工作還累」。有部分網友不解，辛哈爾在微軟大規模裁員下，竟然還能保住飯碗。

    對於外界質疑，辛哈爾事後發文回應，自己影片所呈現的是「開發人員生活的美好面向」，實際工作遠比影片中更忙碌與混亂。也有不少網友力挺她，認為影片中所見的休息與彈性安排，只是現代職場應有的基本待遇。還有前微軟員工表示「她這樣已經算是認真上班了，有人是11點來，4點就走」。

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