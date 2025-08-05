都是胸部的錯? 丹麥「大美人魚」雕像惹議 官方證實：要移走

丹麥一尊名為「大美人魚」的雕像遭批評為「醜陋和色情」，以及「男性對女性應有模樣的火辣幻想」，即將從公共視野中移除。（路透）

2025/08/05 19:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥一座「大美人魚」雕像，在被公開譴責為「醜陋且色情」，以及「一個男人對女人應有樣貌的火熱夢想」後，引發激烈辯論，最終丹麥官方證實，將把它從公共視野中移除。

英國《衛報》報導，丹麥宮殿與文化局據報將移除這座4x6公尺的「大美人魚」（Den Store Havfrue）雕像，因其不符合該地標的文化遺產定位。

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這場爭議由多位公眾人物的評論點燃。《政治報》（Politiken）的藝術評論家克魯格（Mathias Kryger）將其斥為「醜陋且色情」。神父兼記者的戈特弗雷森（Sorine Gotfredsen）則在《貝林時報》（Berlingske）上寫道：「我們正被公共空間中霸道的身體所窒息。」

對此，重達14噸的雕塑背後的創作者貝克（Peter Bech）表示，他不理解這些批評，並稱這座石像的乳房尺寸與其整體規模是「成比例的」。

也有人認為，這些批評反映了社會對女性身體的普遍態度。《貝林時報》的編輯特拉恩（Aminata Corr Thrane）指出，對美人魚胸部的審視等同於「身體羞辱」（body shaming）。她反問：「難道裸露的女性乳房，必須擁有特定的學術外形與尺寸，才能被允許出現在公共場合嗎？」

特拉恩更將「大美人魚」與其著名的前輩「小美人魚」對比，指出「大美人魚」的裸露程度可能還低一些，「但另一方面，她的胸部更大，而這或許才是問題所在。」她總結道，這兩座雕像或許代表了女性的兩面，以及關於「什麼是真正的女人」的永恆拉鋸。

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